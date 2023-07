Alexandra și George au apărut împreună în mai multe poze publicate pe Instagram. Sunt surprinși foarte apropiați, cu zâmbetele până la urechi.

În plus, în urmă cu câteva zile, Alexandra Stan a postat pe internet o poză în care apare în tricoul cu numărul 9 al naționalei, însă abia acum fanii și-au dat seama că Alexandra Stan a îmbrăcat, de fapt, tricoul lui George Pușcaș. Până acum, cei doi nu au confirmat dacă formează un cuplu, însă acum, Alexandra Stan vrea să pună punct speculațiilor.

„Dacă mergi într-o vacanță cu niște oameni și sunt mai mulți oameni la o masă, nu înseamnă că ești cu unul din oamenii ăia. Voi mă cunoașteți pe mine, eu sunt foarte sinceră. Dacă eu aveam o relație, eu eram prima care ieșea în față și ziceam”, a declarat Alexandra Stan, la Antena Stars, potrivit Spynews.

El este sufletul-pereche

Într-un interviu recent pentru Cancan, cântăreața în vârstă de 34 de ani a vorbit cu sinceritate despre viața ei amoroasă, despre bărbatul iubit, alături de care nu are o relație. Dă vina pe distanță și pe vârsta lui.

După ce a trecut printr-un mariaj eșuat, Alexandra Stan a fost mai discretă în ceea ce privește viața ei personală. Greu s-a mai afișat cu vreun bărbat în public sau pe rețelele de socializare. Acum, ea a recunoscut că gândul ei a rămas la Bobo, un băiat pe care l-a cunoscut anul trecut.

Spune că acesta e sufletul ei pereche. Bobo are 22 de ani, e fotomodel și locuiește în Berlin. Din păcate, nu au o relație, deși există sentimente între ei. „Nu vorbesc cu nimeni, adică am scris o piesă despre Bobo, despre sufletul meu pereche, băiatul ăla pe care l-am cunoscut anul trecut de ziua mea, la Tel Aviv. Și acum am făcut o piesă despre el. El este sufletul-pereche, dar nu suntem într-o relație, el stă oricum în Berlin, e model, e mic, are 22 de ani, nu se pune! El are 22 de ani, stă în Berlin”, a explicat vedeta.

