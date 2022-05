Alexandra Stan a venit la evenimentul de lansare al albumului său într-o ținută care a stârnit multe controverse. Ea a purtat un body plin de pietre colorate, care a lăsat la vedere mai mult decât ne-am fi așteptat, și dresuri plasă. Când a venit, ea avea și un trench care o mai acoperea, însă când a urcat pe scenă a renunțat la el.

Mulți și-au dat coate când au văzut-o, iar o întrebare pusă de jurnaliștii prezenți la eveniment a scos-o din sărite pe Alexandra. Ea a fost întrebată de ce simte nevoia în ultima perioadă să se promoveze tot mai dezbrăcată. Vedeta a pozat complet goală și pentru coperta albumului „Rainbows”.

„Este coperta albumului meu. Albumul ăsta mă reprezintă în totalitate, asta sunt eu «Rainbows». Am avut curajul și puterea de a mă arăta așa în fața oamenilor, dar dincolo de această aparență stă un talent și o muncă de 12 ani, cu o echipă numeroasă.

Îmi doresc să nu mai conteze imaginea și felul în care te prezinți fizic oamenilor, cât contează toată munca depusă. Uită-te câți oameni au fost aici în seara asta!

Cred că ar fi mai bine să schimbăm tonul întrebărilor! Să nu înțeleagă lumea că eu mă dezbrac așa… da, mă dezbrac la duș, în baie, cum se dezbracă toată lumea!”, a declarat Alexandra Stan, pentru Click!.

Alexandra Stan și-a scris multe piese în urma despărțirilor

În cadrul unui interviu, Alexandra Stan a recunoscut că multe dintre piesele sale au fost scrise în urma despărțirilor prin care a trecut. În prezent, cântăreața este foarte fericită și se bucură din plin de succesul pe care îl are în muzică.

„Foarte multe melodii le-am scris după despărțiri. Am suferit, iar după am făcut o melodie din care mi-am dat seama că am făcut ceva bun. Sunt foarte bine, mai ales că am putut să materializez toată suferința asta în ceva frumos. Ești fericit atunci când ești mulțumit cu ceea ce faci”, a declarat Alexandra Stan la Antena Stars.



