Revolut își mărește echipa și analizează noi spații de birouri în București

România a devenit una dintre cele mai importante piețe pentru Revolut, având peste 4,8 milioane de utilizatori, ceea ce reprezintă 27% din populația țării cu vârsta peste 6 ani. Compania se află într-un amplu proces de extindere, având deja 260 de angajați în România și planificând să recruteze încă 130 de persoane până la sfârșitul anului. „În acest moment, nu suntem în măsură să oferim comentarii pe această temă, au declarat reprezentanții Revolut.

Printre locațiile analizate se numără turnul Charles de Gaulle Plaza, o clădire emblematică construită în 2005, cu o suprafață închiriabilă de peste 23.000 de metri pătrați. Proprietarul clădirii este platforma de investiții Manova Partners, desprinsă din Macquarie în decembrie 2024, cu acționari precum Vanquard Group, BlackRock Fund Advisors și fondul suveran al Norvegiei.

Piața de birouri din București rămâne atractivă pentru marile companii

În ultimii ani, Revolut a adoptat o strategie de migrare către licențe bancare. Grupul a lansat o sucursală bancară în Marea Britanie, a solicitat autorizarea în SUA și a deschis o sucursală în Ungaria. În România, operațiunile se desfășoară din 2024 prin Revolut Bank Vilnius.

Conform studiului realizat de CBRE, cererea de spații de birouri în București a atins 45.000 de metri pătrați în primul trimestru al anului 2026, în ciuda unei scăderi de 8% față de perioada similară din 2025. Pre-închirierile au crescut semnificativ, ajungând la 13.700 de metri pătrați, cel mai înalt nivel din ultimii trei ani. Gradul de neocupare în București a scăzut la 10,9%, iar în zonele ultra-centrale a atins un nivel critic de doar 3,4%. Chiriile prime au rămas stabile la 22,5 euro/mp/lună.

Piața imobiliară arată semne clare de revenire a încrederii. 12% din cerere provine de la noi intrați în piață, 18% de la expansiuni ale companiilor existente, iar restul reprezintă pre-închirieri, indicând o tendință de securizare în avans a spațiilor disponibile.


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