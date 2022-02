În luna decembrie a anului trecut, Alexandra Stan și Alex Parker au lansat împreună melodia „Home Alone”. Fanii celor doi au remarcat că sunt foarte apropiați, într-o poză postată pe rețelele de socializare artiștii mai aveau puțin și se sărutau. Ulterior s-a aflat că formează un cuplu la doar trei luni de când Alexandra Stan divorțase de Emanuel Necatu.

Acum, pentru click.ro, el a recunoscut că a avut o relație cu Alexandra Stan. „Ați citit foarte bine. Noi suntem prieteni de mulți ani și cu ocazia single-ului nostru, «Home Alone», am stat destul de mult în studio, am petrecut și mult timp împreună, extra, și suntem acum fiecare pe cont propriu, în studiouri diferite”, a explicat artistul, care a confirmat și despărțirea.

„Nu mai suntem împreună, dar suntem foarte buni prieteni”, a încheiat el subiectul.

Cine e Alex Parker

Alex Parker e un tânăr producător român care a debutat cu single-ul „Tropical Sun”, la care a lucrat alături de Marius Moga. Este la fel de dezinvolt ca și Alexandra și se pare că se înțeleg foarte bine.

Acum, Alex Parker e în finala Eurovision România 2022 cu melodia „All this love”.

Motivul pentru care Alexandra Stan a divorțat de soț după 5 luni

În luna iulie a anului trecut s-a aflat că Alexandra Stan s-a căsătorit în secret cu Emanuel. Cununia lor civilă a fost oficiată chiar de Elena Lasconi, într-un cadru tradițional. În schimb, cununia lor religioasă a avut loc la Constanța, acolo unde cântăreața locuiește.

La doar câteva luni de la nuntă, artista a apărut fără verighetă și astfel zvonurile au început să circule. De curând, Alexandra Stan a confirmat despărțirea de soț, iar într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show”, vedeta a spus de ce căsnicia lor nu a funcționat.

„Îmi doream pe cineva care e un om normal, nu cântăreț. (…) Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic. (…)

Eu sunt genul de persoană care acceptă orice la început, dar știind că nu e bine, la un moment dat când simt că s-a depășit o limită pun stop și nu mai pot să mă întorc. Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok, ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții”, a povestit Alexandra Stan la Kanal D, conform wowbiz.ro.

