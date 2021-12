Cântăreața în vârstă de 32 de ani reușește să atragă din nou atenția asupra sa. Alexandra Stan a lansat de curând piesa „Home Alone (Macaulay Culkin)”, alături de Alex Parker. Cei doi cântă împreună cu ocazia sărbătorilor de iarnă, se completează perfect.

Totodată, cei doi au realizat și o ședință foto împreună. Sunt foarte apropiați, ea îl îmbrățișeează pe artist, iar într-o altă poză mai au foarte puțin și se sărută.

Potrivit pozelor încărcate pe Instagram recent de Alexandra Stan, cei doi au petrecut și Crăciunul împreună. Cântăreața l-a fotografiat pe bărbat în diverse ipostaze, la reuniunile de familie. Conform click.ro, se zvonește că cei doi ar avea o relație. Până acum, niciunul dintre cei doi nu a clarificat, ei nu au făcut declarații despre acest subiect.

Cine e Alex Parker

Alex Parker e un tânăr producător român care a debutat cu single-ul „Tropical Sun”, la care a lucrat alături de Marius Moga. Este la fel de dezinvolt ca și Alexandra și se pare că înțeleg foarte bine.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Motivul pentru care Alexandra Stan a divorțat de soț după 5 luni

În luna iulie a acestui an s-a aflat că Alexandra Stan s-a căsătorit în secret cu Emanuel. Cununia lor civilă a fost oficiată chiar de Elena Lasconi, într-un cadru tradițional. În schimb, cununia lor religioasă a avut loc la Constanța, acolo unde cântăreața locuiește. La doar câteva luni de la nuntă, artista a apărut fără verighetă și astfel zvonurile au început să circule. De curând, Alexandra Stan a confirmat despărțirea de soț, iar acum, într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show”, vedeta spune de ce căsnicia lor nu a funcționat. „Îmi doream pe cineva care e un om normal, nu cântăreț. (…) Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic. (…) Eu sunt genul de persoană care acceptă orice la început, dar știind că nu e bine, la un moment dat când simt că s-a depășit o limită pun stop și nu mai pot să mă întorc.

Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok, ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții”, a povestit Alexandra Stan la Kanal D, conform wowbiz.ro.

PARTENERI - GSP.RO Cum a refuzat Victor Socaciu banii lui Gigi Becali în urmă cu mai mulți ani. Ce i-a răspuns la vremea respectivă patronului FCSB

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Moarte învăluită în mister pentru o tânără de 21 de ani din Galaţi. Simona a murit în condiţii suspecte chiar de Crăciun

HOROSCOP Horoscop 28 decembrie 2021. Taurii privesc spre viitor, dar cu teamă, cu rețineri și multe gânduri negre

Știrileprotv.ro FOTO Transformarea incredibilă a unui bărbat căruia nasul i-a crescut exagerat de mult: „Îmi ajungea la buze”

Telekomsport Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat