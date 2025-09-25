„Fără griji”, „Ochii tăi”, „Nu-l dau pe azi pentru mâine”, „Dimineața devreme” sau „Fără tine, nu” sunt doar câteva dintre piesele care vor răsuna pe scenele din țară, reinterpretate cu aceeași emoție și umor care l-au consacrat pe Andrieș.

Pe scenă vor urca alături de el Ioana Mîntulescu, Berti Barbera, Călin Grigoriu, Sorin Romanescu și Vlady Săteanu, iar de sunet se va ocupa Victor Panfilov.

Publicul va putea achiziționa, exclusiv în cadrul turneului, ediții de colecție pe vinil, CD și casetă ale albumelor „Interioare” și „RocknRoll”, care nu vor fi disponibile în magazine.

Programul turneului „Interioare / RocknRoll” – ora 19:30

Galați – 30 septembrie | Teatrul Nae Leonard

Iași – 1 octombrie | Casa de Cultură a Studenților

Brașov – 3 octombrie | Sala Patria, Filarmonica Brașov

Sibiu – 4 octombrie | Centrul Cultural Ion Besoiu

Timișoara – 5 octombrie | Sala Capitol, Filarmonica Banatului

Târgu Mureș – 7 octombrie | Palatul Culturii

Cluj – 8 octombrie | Casa de Cultură a Studenților

București – 11 octombrie | Sala Radio

Bilete

Tichetele pot fi cumpărate online pe iabilet.ro, Entertix și Eventim, dar și din rețelele Flanco, Muzica, SelfPay, cu plată prin card, PayPal, tichete culturale sau ramburs.

Turneul este organizat de Kompas Events, cu sprijinul Electrecord, și recomandat de Europa FM.

