De Dana Aramă,

La începutul lunii iulie, Alexandru Arșinel a avut probleme de sănătate și a ajuns la Terapie Intensivă.

Artistul a fost prezent la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, unde a explicat prin ce a trecut.

„La vârsta asta ai zile și bune și rele. Trebuie să fentez cât pot. Am momente. Am avut un puseu de tensiune scăzut, am avut tensiune mică și cu o seară înainte și am luat o pastilă. Am avut o eliminare de potasiu, de săruri, m-a luat o amețeală pe care n-am avut-o în viața mea.

Am avut noroc că s-a întâmplat în spital, eram cu soția mea la recuperare. Nu recunoșteam pe nimeni din jur. Le-am zis că am senzația că nu mai pot sta pe picioare”, a declarat Alexandru Arșinel, potrivit spynews.ro.

Citeşte şi:

Ce spune Sorina Pintea despre faptul că Alexandru Arșinel a primit un rinichi în ziua în care s-a înscris pe lista de așteptare