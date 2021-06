Cine este Alexandru Bogdan, detectivul de la „Masked Singer România!” sezonul 2

Actor cu o vastă experiență în lumea teatrului și cinematografiei, Alex Bogdan își va folosi talentul de imitator pentru a se apropia de măști și a le face să-i ofere mai multe indicii. „Vă salut, oameni buni, mulțumesc că v-ați răpit din timp să citiți această declarație.

Așadar, fără s-o mai lungesc, declar pe propria răspundere că am acceptat provocarea Masked Singer România și voi fi noul detectiv!!! :) Am emoții foarte mari, compania este selectă, este plăcută, este numai bună pentru un show de zile mari.

Așteptările mele sunt întrecute în fiecare zi. N-am fost pus niciodată față în față cu o energie așa mare, râdem foarte mult în fiecare zi. Abia aștept să ne vedeți!”, a spus Alex Bogdan despre „Masked Singer România”.

Se iubește de aproape trei ani, cu actrița Cătălina Mihai

Tânărul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o colegă de breaslă, actrița Cătălina Mihai. Până acum, cei doi au păstrat discreția și nu s-au afișat în „noua formulă”.

Se iubesc, însă „mondenului” Alexandru Bogdan nu prea îi place să vorbească despre relația pe care o are cu tânăra de 24 de ani. Cu toate acestea, la decernarea Premiilor Gopo de anul trecut, actorul a oferit o imagine savuroasă, după ce a sărutat-o pe Cătălina în fața tuturor.

