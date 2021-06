Horia Brenciu și actorul Alex Bogdan, detectivi în sezonul 2 „Masked Singer România!”

Și în acest an, celebrități din toate domeniile vor intra în cel mai spectaculos show de televiziune: Masked Singer România.

Purtând măști și costume, din cap până-n picioare, vedetele vor oferi informații care să-i ajute sau să-i încurce și mai tare pe detectivi, în încercarea de a descoperi cine se ascunde sub mască.

Unul dintre cei mai iubiți entertaineri din România, Horia Brenciu, își ocupă locul de detectiv experimentat în show-ul Masked Singer România. Dacă în primul sezon a reușit să afle numele mai multor vedete care se ascundeau sub măști, în acest an își propune să fie și mai agil:

„O dată pe an avem niște cazuri de rezolvat. Aici, la Masked Singer România, de fiecare dată când văd un personaj, mă dedublez. Acel copil din mine iese la suprafață bucurându-se de toate măștile, iar în acest sezon are de ce să se entuziasmeze pentru că avem măști pe care nu le-a văzut nici Parisul, nici Londra, nici Tokio, nici New York.

De cealaltă parte, adultul din mine încearcă rapid să scormonească detaliile biografice, să intre sub pielea personajului, să-l ghicească, lucru din ce în ce mai greu pentru că ni se dau indicii cu țârâita.

O voce suavă, o mișcare de umeri sau o gambă mai mică sau mai mare, nu pot să te conducă rapid la personaj. Norocul meu e că am o echipă de detectivi unică în lume! Nu mai vorbesc de prezentator… Prieteni de-ai mei! ;-)”, a spus Horia Brenciu.

Alex Bogdan, intră în echipa PRO TV

Actor cu o vastă experiență în lumea teatrului și cinematografiei, Alex Bogdan își va folosi talentul de imitator pentru a se apropia de măști și a le face să-i ofere mai multe indicii.

„Vă salut, oameni buni, mulțumesc că v-ați răpit din timp să citiți această declarație.

Așadar, fără s-o mai lungesc, declar pe propria răspundere că am acceptat provocarea Masked Singer România și voi fi noul detectiv!!! :) Am emoții foarte mari, compania este selectă, este plăcută, este numai bună pentru un show de zile mari. Așteptările mele sunt întrecute în fiecare zi.

N-am fost pus niciodată față în față cu o energie așa mare, râdem foarte mult în fiecare zi. Abia aștept să ne vedeți!”, a spus Alex Bogdan.

