După o căsnicie de 12 ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis să pună punct relației. Cele două fetițe, Raisa și Carolina, au rămas în grija mamei după separarea părinților. Deși zvonurile despre divorț erau deja de câteva luni bune, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au confirmat despărțirea la începutul lunii mai 2022.

Actele de divorț au fost deja depuse, însă separarea oficială nu a avut loc încă. Invitat la Pro TV, Alexandru Ciucu a vorbit mai înainte de toate despre cariera lui ca designer. „Am lucrat tot anul trecut la colecția pe care am venit aici să o prezint și sărbătoresc prezentând colecția de bărbați. Și cu o surpriză, pentru că ieri a fost ziua femeii, cu mini colecție, o ediție limitată pentru doamne.

M-am specializat între timp și pe lucrul ăsta. Lumea nu știe, este o surpriză”, a declarat Alexandru Ciucu, conform Fanatik.

Subiectul divorțului de Alina Sorescu nu a fost ocolit, prezentatoarea de la „Vorbește lumea”, Lili Sandu, l-a întrebat cum e viața lui după despărțire. Designerul a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor. „A fost cel mai greu an din viața mea anul trecut. Lucrurile sper să se îndrepte anul ăsta, să fie mai bine pentru toți. În mod special pentru copii. Mă înțeleg foarte bine cu copiii. Ăsta e un lucru fantastic”, a spus creatorul de modă, care petrece mult timp cu fetițele, le și gătește.

„Le-am făcut mucenici. M-am specializat. Am gătit eu. Ba mai mult decât atât, m-am specializat în diferite preparate, reușesc să fac o supă de pui strecurată, cum le place fetițelor mele, în mai puțin de o oră, cu tot cu timpul de răcire”, a mai spus Alexandru Ciucu.

De ce Alexandru Ciucu și Alina Sorescu nu au divorțat până acum

Deși actele au fost depuse, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu nu a fost finalizat încă. „Nu e un proces atipic. Nu vă pot oferi detalii, fiindcă există o confidențialitate avocat-client, dar nu e nimic ieșit din comun. Următoarea înfățișare pe fond e prevăzută pentru luna ianuarie a anului viitor. Urmăm pașii stabiliți de instanță”, a precizat Nicoleta Popescu pentru Playtech Știri, în decembrie 2022.

Cum se descurcă Alina Sorescu după despărțire

Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, Alina Sorescu a spus la începutul lui 2023 cum a fost ultimul an pentru ea, având în vedere schimbările care s-au produs în viața ei. „Sunt un om tolerant, un om care are multă răbdare. Răbdare născută și antrenată. Las de la mine, dau timp celorlalți. Uneori e bine, uneori nu e bine. Timpul mi-a arătat că nu a fost bine să fac așa, dar pentru mine răbdarea e un atu. Am răbdare ca lucrurile să se așeze. Cred că timpul le rezolvă pe toate”, a afirmat artista.

