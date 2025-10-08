Dacă în „Clanul” și în „Tătuțu’” i-a dat viață lui Laurențiu Achim, unul dintre oamenii de bază ai lui Bebe „Măcelaru’” Udrea, în „Groapa” el îl joacă pe Sile Sută, apropiat al lui Sandu Vlahu.

Alex Conovaru, implicat pe vremuri în bătăile din Dristor și Balta Albă

Ținând cont că în toate serialele care se văd pe PRO TV și la VOYO are rol de criminal, „mână dreaptă” a interlopului-șef, sau „consigliere”, așa cum se numește el, am vrut să aflăm de la Alex Conovaru dacă în viața reală a luat bătaie.

„Da! Sunt crescut în Dristor, în Balta Albă, deci pe vremea mea, pe vremea copilăriei mele, era normal. Adică te duceai, știai că te întâlnești cu unul sau cu altul, s-ar putea să ți-o iei și va trebui să dai și tu. Cam asta așa era… Eram antrenați pentru asta la bloc”, a spus actorul în exclusivitate pentru Libertatea.

Și, pentru că îl știm din tribunele stadioanelor, de la meciurile pe care le joacă Dinamo București, echipă al cărui fan este, l-am întrebat pe Alex Conovaru dacă s-a întâmplat să fie implicat în bătăi și la partidele de fotbal.

„La meciuri evit. Nu mai sunt bătăile la meciuri ca pe vremuri și foarte rar mi-a fost să ajung în galerie. Am stat la tribuna a doua, acum stau la a tribuna întâi. La masa presei, mai nou. Mai liniștit, că la un moment dat ajunsese să mă înjure pe mine lumea că de ce pierde Dinamo. În perioada aia de purgatoriu prin care a trecut clubul din 2020 încoace.

Mă duc cu mare drag la meciuri în continuare și mă bucur când văd ce se întâmplă acum la Dinamo. Mi se pare un firesc ceea ce se întâmplă și lucrurile duc într-o direcție foarte bună. Adică ce face Andrei Nicolescu, mie mi se pare foarte… Și i-am spus și lui: e o chestie făcută cu cap, cu pași mici, dar către un rezultat, nu boom-ul imediat. Și încet-încet Dinamo devine un club sănătos”, a mai afirmat Alex Conovaru.

Actorul speră ca Dinamo București să ajungă din nou în cupele europene

Actorul din „Clanul”, „Tătuțu’” și „Groapa” a dezvăluit și că speră ca Dinamo București să ajungă în competițiile europene la finalul acestui sezon: „Sper sezonul ăsta la Europa. Toți sperăm, pentru că anul trecut a fost: ori play-off sau măcar să fim acolo aproape. Uite că am atins play-off-ul. Acum am luat niște jucători tineri, ne-a plecat Olsen, mie de asta îmi pare foarte rău”!

Întrebat ce planuri are pentru viitor, atât în lumea teatrului, cât și a filmelor și a serialelor, Alex Conovaru a dezvăluit că are mai multe discuții pentru diferite proiecte, dar și lucruri concrete.

„Pentru toamnă pregătesc o premieră la Teatru de Comedie, «Dă-i bice», de David Mamet, unde joc cu Bogdan Farcaș și cu Ioana Nichita, în regia lui Răzvan Enciu. Și în rest, alături de Angel Popescu o să reluăm un spectacol de mare succes, «Un cuplu ciudat», la Teatrul Luceafărul. O să vedem ce se mai ivește. Mai sunt discuții, proiecte, dar sunt în stadiul de proiect”, a încheiat actorul interviul pentru Libertatea.

Infiltrații în infrastructura subterană de la metroul din București, după ploile abundente. Metrorex anunță că circulația trenurilor nu este afectată
Știri România 11:37
Infiltrații în infrastructura subterană de la metroul din București, după ploile abundente. Metrorex anunță că circulația trenurilor nu este afectată
Un șofer român de TIR a renunțat la salariul de 200 de lire pe zi din Anglia și s-a întors în România să crească prepelițe: „Locul meu e aici"
Știri România 11:22
Un șofer român de TIR a renunțat la salariul de 200 de lire pe zi din Anglia și s-a întors în România să crească prepelițe: „Locul meu e aici"
Alexandru Conovaru, amintiri din copilărie: „S-ar putea să ți-o iei și va trebui să dai și tu. Eram antrenați pentru asta la bloc"
Exclusiv
Stiri Mondene 12:21
Alexandru Conovaru, amintiri din copilărie: „S-ar putea să ți-o iei și va trebui să dai și tu. Eram antrenați pentru asta la bloc"
Apariția de mii de euro a Elenei Hagi. Cât costă ținuta neagră, de la un brand de lux, purtată de soția lui Ianis
Stiri Mondene 12:19
Apariția de mii de euro a Elenei Hagi. Cât costă ținuta neagră, de la un brand de lux, purtată de soția lui Ianis
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Analiză
Politică 12:00
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul"
Politică 07 oct.
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul"
