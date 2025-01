Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Lavinia Pîrva a vorbit despre cariera ei în industria muzicală, dar și despre viața personală. Are o căsnicie de durată cu Ștefan Bănică jr, alături de care a devenit pentru prima dată mamă.

Alexandru e băiețelul lor, care în luna mai a acestui an va împlini 6 ani. Micuțul a fost dat de gol de mama lui în podcast, Lavinia Pîrva a explicat că acesta se laudă peste tot că e fiul lui Ștefan Bănică jr. Ea a dat și câteva exemple, a spus cum băiețelul, aflat la înot, a încercat să o convingă pe o doamnă să cumpere bilete la concertul tatălui său.

Lavinia Pîrva: „Nu o cunoștea pe doamna respectivă și Alexandru s-a oprit și pur și simplu”

Altădată, într-un magazin, el s-a mândrit că e Alexandru Bănică, fiul celebrului actor și cântăreț. „Am fost la înot de curând și era o doamnă cu un copil mic, nu o cunoștea pe doamna respectivă și Alexandru s-a oprit și pur și simplu: «Ați cumpărat bilete la tatăl meu? L-ați văzut pe afiș?». Eu eram: «Alexandru, haide…» Și el: «Mama, stai puțin! Este concertul, trebuie să vă cumpărați bilete, că nu vor mai fi». Zic: «Aoleu».

Apoi mergem la magazin și doamna de la magazin: «Vai, bună ziua!». Și el întreabă: «Dumneavoastră știți cum mă numesc eu?». La care doamna zice: «Nu!». Și el: «Eu sunt Alexandru Bănică. Dar pe tata îl cunoașteți?». Deci așa face. Este foarte mândru. Și eu i-am explicat: «Mama, e foarte frumos că ești mândru și e normal, dar uneori e bine să fim mai discreți, că nu e extraordinar să începem acum să…»”, a zis Lavinia Pîrva, care s-a convins că nu are ce să mai facă și îl lasă pe Alexandru să se prezinte peste tot.

„Eu, în general, sunt un om mai discret așa, nu îmi place. Nu se poate cu el, el, când am ieșit în parc, știe toată lumea că a venit Alexandru, că a venit mama. Până la urmă am zis ok, despre asta e vorba? Așa să fie. Nu…am lăsat garda jos că nu se poate. Așa e modelul”, a mai declarat ea.

„Este un copil absolut normal, care face lucruri normale pentru vârsta lui”

Într-un alt interviu, Lavinia Pîrva a rupt tăcerea și a spus că Alexandru e atras de muzică. Astfel, e posibil ca băiețelul să calce pe urmele părinților lui, Ștefan Bănică jr e un actor și un cântăreț consacrat, iar Lavinia Pîrva activează și ea în industria muzicală.

„Alexandru este un copil extraordinar pentru că eu, ca mamă, aș putea vorbi mult și bine la superlativ despre copilul meu, dar obiectiv vorbind, este un copil absolut normal, care face lucruri normale pentru vârsta lui, cum este normal să fie un copil de vârsta lui. Este ușor prematur să vorbim despre pasiunile lui, dar el a crescut în mediul acesta.

Îi place să mergem la teatru, îi place să ne vadă pe scenă, face ore de pian, dar nu știu ce va vrea să facă în viitor. Ce va vrea el să facă, aia să facă!”, a declarat Lavinia Pîrva pentru Playtech.

Cu toate acestea, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică jr încearcă să nu pună presiune asupra fiului lor și îl încurajează să facă ceea ce îi place. „Ca mamă, sigur că sunt fascinată de tot ce înseamnă el, însă, obiectiv vorbind, Alexandru este un copil normal, cu preocupări firești pentru vârsta lui, și asta ne și dorim, să aibă o copilărie normală, nu voi pune niciodată presiune pe el.

Consider că sarcina mea este de a-i oferi variante. El va alege ce va face. Îi place când ne vede pe scenă, a început și lecțiile de pian, îi plac filmele și teatrul. Dar cred că este firesc, pentru că a crescut în mediul acesta, însă este prematur să spunem că asta va face în viață”, a declarat artista pentru viva.ro.

