Alice Cavaleru, prima apariție după ce a născut a doua fetiță. Cum s-a îmbrăcat la Elle New Media Awards

Vedeta a făcut furori la evenimentul revistei Elle România, a îmbrăcat o rochie-cămașă albă, foarte largă, care i-a ascuns silueta. Ținuta și-a accesorizat-o cu o eșarfă neagră la gât, o bentiță albă pe cap, iar în picioare a avut pantofi negri, fără toc.

Soția lui Vladimir Drăghia a făcut poze la panou, s-a întâlnit cu prietenii, a socializat. Alice a postat chiar și câteva fotografii de la eveniment pe contul ei oficial de Instagram, acolo unde a și făcut câteva declarații. „În seara asta am bifat primul eveniment de când sunt mama a două fete superbe!

Nu am stat mult, dar chiar nu puteam să lipsesc de la Elle New Media Awards, unde m-am revăzut cu (superba) Sandra Bendre. Am fost nominalizată la categoria Lifestyle și pe această cale vă mai mulțumesc o dată pentru voturi!”, a transmis Alice Cavaleru.

A născut pe 6 septembrie a doua fetiță

Alice Cavaleru, soția lui Vladimir Drăghia, a născut pe 6 septembrie o fetiță perfect sănătoasă. Actorul a postat pe contul de socializare, prima imagine din spital și le-a prezentat-o tuturor pe cea de-a doua minune a lor.

„Alegra Nova Drăghia – o nouă bucurie în viața noastră. O minune perfectă, făcută de Anul Nou, născută pe 6 septembrie 2022. Bine ai venit pe lume, Nova! Te iubim infinit”, a scris Vladimir pe contul de socializare.

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru formează un cuplu de foarte multă vreme, însă au ales să-și unească destinele în anul 2018, după venirea pe lume a fiicei lor, Zora, care acum are 5 ani.

