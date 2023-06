Alice Peneacă trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale și așteaptă cu mari emoții ziua în care va naște. Actrița, în vârstă de 31 de ani, va deveni mamă pentru prima dată în mai puțin de trei săptămâni. Ea a amenajat provizoriu camera fetiței sale, pentru că a anunțat că în luna septembrie se va muta în casă nouă.

„Am aranjat provizoriu camera bebelușului, încă nu este gata. În luna septembrie ne vom muta în apartamentul nostru nou, așa că suntem în amenajări încă, și abia atunci va avea camera ei, așa cum ne dorim. Așteptăm cu nerăbdare să vină cea mică, în mai puțin de 3 săptămâni am termenul”, a declarat pentru Click! viitoarea mămică Alice Peneacă.

Cum l-a cunoscut Alice Peneacă pe iubitul ei

Fotomodelul internațional a povestit că l-a văzut pe Dragoș Calaminte la un festival de muzică și s-a îndrăgostit de el. „Ne-am văzut prima oară la un festival de muzică și la un alt festival de muzică, câteva luni mai târziu, ne-am și cunoscut personal, prima oară. Și de atunci suntem împreună”, a povestit Alice.

Și a continuat să povestească: „Ce m-a atras la el? Cu siguranță că aspectul fizic a avut un impact! Dar cred că energia pe care o avea și felul în care s-au desfășurat lucrurile între noi, nu știu! A fost totul foarte natural, fără efort și cred că asta a contat foarte mult! Iar el nu a încercat prea mult! A fost foarte cumpătat, așa!”

La rândul său, Dragoș Caliminte și-a completat iubita. „Ce m-a atras la ea? Primul moment în care am ținut-o în brațe m-a atras cel mai mult la ea! A fost, așa, o conexiune superspecială și sinceră, mi s-a părut incredibil de frumos!”.

„Ne-am cunoscut și în seara respectivă noi ne-am mutat împreună. Deci, cred că 100% a fost dragoste la prima vedere. Ne-am decis să devenim părinți destul de repede! Pe măsură ce ne-am dat seama că avem aceleași valori, ne dorim aceleași lucruri”, a mai adăugat și Alice Peneacă, despre relația cu tatăl copilului său, care o face extrem de fericită și o împlinește din toate punctele de vedere.

Cine e Dragoș Calaminte, iubitul lui Alice Peneacă

În urmă cu aproximativ un an, Alice Peneacă s-a afișat fericită în câteva imagini pe rețelele de socializare alături de noul ei iubit. Era vorba despre Dragoș Caliminte, un antreprenor din Constanța cu afaceri în domeniul digital, după cum apare pe profilul lui de LinkedIn.

Alice Peneacă a fost căsătorită cu Bobby Păunescu

Trei ani au fost căsătoriți Bobby Păunescu, 47 de ani, și Alice Peneacă, 30 de ani. În 2018 s-a pronunțat divorțul lor. „Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie 2018 a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul. Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune!

Nu există prietenie, însă există respect din partea mea. Am ajuns împreună la concluzia că divorțul este singura soluție, însă am ales să depun actele, întrucât vreau să merg mai departe cu viața mea. În urma divorțului am rămas cu o experiență de viață. Eu sunt ok pentru că muncesc și am grijă de mine”, a povestit Alice Peneacă într-un interviu la PRO TV.

