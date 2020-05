De Livia Lixandru,

Celebrul vlogger a aflat că va deveni mamă, la scurt timp după ce s-a întors de la Asia Express, unde a participat alături de Carmen Grebenișan, prietena ei cea mai bună.

„Nu s-au schimbat foarte multe. Fac sport în fiecare zi, am noroc că am o sarcină foarte ușoară și totul decurge conform planului, și mă simt foarte bine”, a spus Alina Ceușan la emisiunea Showbiz Report, potrivit Spynews.

„Nu am avut răbdare, cred că am făcut patru teste în ziua respectivă, să fiu sigură. Am trăit sentimente de fericire, dar și de confuzie, până nu am ajuns la medic să fac un consult propriu zis, deși a fost cumva o sarcină plănuită.

Am aflat când avea două luni de sarcină, și am auzit și bătăile inime, a fost foarte emoționant, și pe lângă asta, un sentiment foarte neașteptat a fost că am șimtit cumva milă pentru bebeluș, când l-am vazut atât de mic. Din păcate am mers singură la doctor, din cauza pandemiei”, a mărturisit blondina.

Alina Ceușan a recunoscut că își dorește o fetiță, la fel ca și soțul ei. „Eu mi-aș dori o fetiță. Și Raul la fel.

Avem zece nume pregătite, împărțite egal între fată și băiat. Nu spun numele, pentru că am ceva foarte frumos pregătit, la fel cum am anunțat sarcina”, a mai adăugat vloggerul.

