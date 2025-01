Chiar înainte ca noul serial să debuteze pe micile ecrane, Alina Chivulescu ne-a oferit un interviu în cadrul căruia a vorbit despre viața ei personală. Întrebată cum și-ar descrie relația pe care o are cu Dan Chișu, despre care multă lume afirmă că este foarte discretă, actrița a afirmat că nu are nimic de ascuns, dar așa se desfășoară viața ei.

A avut noroc că și-a întâlnit partenerul

„Nu mi-am propus să fiu discretă, ci așa sunt. Dacă pe mine nu mă interesează cu cine e nu știu ce actor sau cântăreț, de ce ar fi interesant pentru altcineva ce fac eu în viața privată? Am o familie, ca mulți alții, și n-am avut familie, ca mulți alții. Sunt conștientă că întâlnirea cu Dan Chișu ține tot de noroc. Puteam să fiu plecată din țară atunci și eram în direcții diferite amândoi.

Cred că relația noastră merge pentru că ne dorim amândoi să fim în ea. Iar spun, nu diferă cu nimic de alte relații. Sigur că fiecare are particularitățile ei. Când am avut fiecare dintre noi momente grele, știam că nu va fugi niciunul. De lucrurile bune nu zic, că alea știm cu toții să le «depășim»”, a spus Alina Chivulescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, serialul care se vede în fiecare joi la Antena 1, de la ora 20.30, începând cu data de 9 ianuarie 2025, a mai spus că publicul nu trebuie să știe mai mult despre viața ei decât s-a văzut până acum.

„Aici o să fiu puțin nesuferită. Eu vreau să-mi fac meseria cât pot eu de bine. Știu că aș fi făcut asta în orice alt domeniu. Faptul că noi suntem «mai la vedere» nu cred că trebuie să te facă să vrei și mai multă atenție. Nu am nimic în plus față de altă femeie. Da, am avut noroc”, ne-a mai dezvăluit Alina Chivulescu.

Nu are un proiect de suflet

Partenera de viață a lui Dan Chișu a afirmat că nu are un proiect de suflet, dar că orice film, serial sau piesă de teatru în care a jucat i-a rămas în minte.

„Chiar nu știu să răspund. În orice proiect în care sunt implicaţi oameni, de când ai pornit la drum, din acel moment cu ei îţi petreci jumătate din viaţa ta, de ei te legi. Apoi vine publicul, el decide dacă ai fost bun sau nu. Câteodată lucrurile coincid, alteori nu. În general mă gândesc cu drag la un proiect atunci când știu că am făcut tot ce puteam în momentul acela”, a încheiat Alina Chivulescu.

