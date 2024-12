Celebra actriță o interpretează pe Victoria, o femeie mândră de familia ei, dar și de afacerea pe care o conduce. Cu o viață aparent perfectă, Victoria este măcinată de un regret puternic şi de un secret cumplit care, odată aflat, îi va clătina liniştea familiei.

Cu mai puțin de o lună înainte de lansarea serialului, Alina Chivulescu a stat de vorbă cu Libertatea și a oferit detalii despre noul ei rol.

Personajul pe care-l joacă are o familie perfectă

„Victoria este o femeie ce pare că reușește și în viața personală, și în cea profesională. Are o familie perfectă și o afacere de succes, numai că aniversarea fiicei aduce însă surprize pentru toată lumea. Întregul echilibru se prăbușește. De la lectură și repetiții am văzut cât de ofertant este rolul. Victoria este orice, dar nu lașă. Reușește să lupte pentru tot ce pare să piardă dintr-o greșeală uriașă. Orice actriță este fericită când joacă femei puternice, deci am fost recunoscătoare pentru rolul ăsta”, a spus Alina Chivulescu.

Mai mult decât atât, actrița în vârstă de 50 de ani a dezvăluit și cine erau actorii pe care îi știa înainte de „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”.

„Cu Richard Bovnoczki am cea mai veche prietenie, de vreo 30 de ani. Am fost colegi de școală în clase paralele, el la doamna profesoară Sanda Manu, eu la domnul profesor Mircea Albulescu. Cred că admirația este reciprocă. El este un actor mare, spun asta fără ezitare. L-am văzut în niște spectacole unde face roluri minunate. Chiar este unul dintre marii actori ai țării.

Apoi ar urma Bogdan Iancu, alături de care am jucat în «Ho Ho Ho» acum 15 ani. Astăzi este și el actor, de atunci lucrează și are proiecte în spate fantastice, deși este foarte tânăr. Am spus de la început că este o distribuție în care nu pare să fie orgolii. Știu că asta se spune în general, dar chiar suntem o echipă bună”, ne-a mai declarat în exclusivitate vedeta.

Și-ar aduce tatăl înapoi

Alina Chivulescu ne-a vorbit și despre viața ei privată, și despre planurile pe care și le face în general. Întrebată ce ar schimba, dacă ar putea să dea timpul înapoi, frumoasa actriță a afirmat că și-ar aduce tatăl înapoi.

„E o întrebare dificilă. Aș schimba, dar cum nu pot, merg așa mai departe. Critic mai mare decât sunt eu nu există. Am o capacitate de analiză bună, zic realistă. Știu cum și cât sunt, un om cu bune și cu rele. Dacă aș putea să fac ceva, l-aș aduce pe tata înapoi.

Pentru acest final de an nu îmi mai fac planuri. N-am fost spontană până la 50 de ani, ei bine, sunt acum. Glumesc. Dacă mă uit în spate, nu prea mi-au ieșit planurile. Asta înseamnă că cineva de sus a aranjat lucrurile mai bine. Sunt recunoscătoare pentru asta. Așa, ca dorință, m-aş bucura să fie bine primit serialul nostru. Echipa chiar a făcut o treabă foarte bună! Să fie un an nou bun”, a spus Alina Chivulescu în exclusivitate pentru Libertatea.

