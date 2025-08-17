Ceremonia religioasă a avut loc într-un cadru de poveste, la Palatul Snagov, ferit de ochii curioșilor, alături de ei fiind rudele și cei mai apropiați prieteni. Nașii mirilor sunt Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, și soția lui.

În ziua cea mare, Alina Eremia a purtat două rochii. Una stil sirenă cu dantelă, corset, trenă și un voal pe cap. Pentru petrecere, interpreta și-a schimbat ținuta, alegând o rochie albă scurtă, cu umerii goi și aplicații din paiete și cristale.

În urmă cu un an, Alina Eremia a vorbit despre planurile de nuntă. „O să apelăm la cineva ca să mai delegăm din responsabilități. Vrem să triăm lucrurile și să luăm deciziile importante. Nu vrem să ne batem capul cu lucrurile mai nesemnificative, mai ales că un eveniment de genul presupune multă implicare și suficient timp”, spunea artista.

În trecut, Alina spunea că ea și iubitul ei s-au cunoscut în sala de sport, însă a trecut ceva timp până au trecut la fapte. „Niciodată nu mi-a reproșat, din contră. Simt că am parte de toată susținerea lor, dacă îi cer un sfat, mereu e acolo încearcă să-mi dea cea mai bună opinie, cea mai bună perspectivă. Eu sunt capul răutăților, femeia e, bărbatul stă liniștit și iese sămânța de scandal din noi. E foarte ok să totul se sfârșește cu o criză de râs, ceea ce e tare”, a declarat, acum un an, Alina Eremia, pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

„Suntem două caractere foarte puternice și prietenii noștri se amuză când avem o discuție în contradictoriu, pentru că ne stimulăm unul pe celălalt și venim cu argumente care mai de care mai solide. De obicei, eu sunt mai impulsivă și mă cert, el nu prea se ceartă cu mine, iar la final mereu terminăm prin a râde. Niciodată nu am stat supărați mai mult de o oră, două”, a mărturisit Alina Eremia pentru Viva.ro.

