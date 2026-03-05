Declarațiile făcute recent de Andreea Bălan au stârnit semne de întrebare în rândul fanilor, după ce artista a sugerat că Alina Pușcaș ar fi vorbit urât despre ea, deși cele două au făcut parte ani la rând din aceeași „mare familie” pe platourile de televiziune.

Afirmațiile cântăreței au atras rapid atenția publicului, iar reacția prezentatoarei nu a întârziat să apară. Alina Pușcaș a ales să răspundă într-un mod ferm, clarificând situația și explicând cum vede ea lucrurile.

Andreea Bălan a lansat acuzații subtile

Totul a pornit după ce Andreea Bălan a vorbit despre relațiile din culisele televiziunii și despre modul în care unele persoane ar fi discutat despre ea într-un mod negativ.

Artista a lăsat de înțeles că una dintre persoanele care ar fi făcut astfel de comentarii ar fi fost chiar Alina Pușcaș, lucru care i-a surprins pe mulți dintre fanii celor două. „Odată am fost mare familie, apoi n-am mai fost. A vorbit urât de mine! Și nu mi-a plăcut”, a spus Andreea Bălan în emisiunea „La Măruță”.

Declarațiile au fost cu atât mai neașteptate cu cât, de-a lungul timpului, ele au fost văzute ca făcând parte din același proiect și din aceeași echipă de televiziune.

Reacția Alinei Pușcaș

După apariția declarațiilor, Alina Pușcaș a decis să răspundă public și să clarifice situația. „Eu atât doresc să spun: de când lucrez în televiziune, știu să îmi respect contractele de confidențialitate, iar termenul de «familie», în acest context, nu există pentru mine. Familia mea este strict ceea ce ține de soțul meu, copiii mei și rudele de sânge. În rest, prieteni, cunoștințe, colegi de muncă”, a declarat prezentatoarea TV pentru viva.ro.

