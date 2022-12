Alina Pușcău are 41 de ani, nu e căsătorită și nici nu are copil. Spune că a muncit mult, chiar înainte de a împlini 18 ani. Deși a avut mai multe relații de-a lungul timpului, vedeta nu și-a găsit partenerul perfect pentru ea. Spune că a avut nevoie de timp pentru a se cunoaște pe ea mai bine.

„Am fost și eu rușinoasă, am avut o grămadă de răni pe care acum le înțeleg, Dumnezeu mi-a dat noroc în viață, să pot să călătoresc, să pot să întâlnesc lume faimoasă, văd oamenii ăștia care sunt bogați, sunt faimoși, mulți dintre ei nu sunt fericiți (…) eu mi-am dorit mereu să fiu fericită”, a explicat ea pentru „Vorbește lumea”, conform protv.ro.

„Eu am crezut că în relațiile celelalte am fost îndrăgostită, dar nu am fost, până când nu m-am descoperit pe mine (…) Nu am fost îndrăgostită, mi-am dat seama că toate relațiile pe care le-am avut au fost toxice, dar mi-au arătat ce aveam de lucrat la mine, ca să pot să întâlnesc jumătatea cealaltă, care este exact ca mine”, a mai spus ea.

Întrebată despre relația cu celebrul actor Vin Diesel, Alina Pușcaș a explicat că a avut anumite lecții de învățat din acea poveste de iubire. „Din relația cu Vin Diesel țin minte că îmi spunea că sunt puternică și că pot să fac orice, stai puțin, tu ești star, eu nu sunt, dar mi-am dat seama apoi că nu contează asta, contează să fii un om bun”, a mai zis ea.

„N-aveam cum să am pe cineva, să am familie, probabil eram divorțată până acum și cu un copil, dar am vrut să merg cât mai departe și să înțeleg de ce sunt eu aici, pe Pământ, după aceea pot să întâlnesc dacă e să fie, dacă nu e… Cu bărbatul trebuie să te simți ca acasă, nu trebuie să fie chimia aia, că e o boală, trebuie să te simți în suflet că ești împlinită (…)

Anul viitor vreau să plec din nou în Los Angeles, nu cred că aici pot să întâlnesc pe cineva, îmi e greu să înțeleg mentalitatea, am plecat de mică și am altfel de mentalitate”, a încheiat vedeta.

Timp de 20 de ani Alina Pușcău a locuit în America. De ceva vreme ea e în România.

„Mi-am luat acum cetățenia pentru America, de vreo câteva luni, și acum pot să stau mai mult în România, aici, unde e casa mea și nu mai trebuie să plec la fiecare 3 săptămâni în America, pentru că aveam green card-ul și mă simt mai bine, mă simt mai relaxată. Aici mă simt acasă, dar și acolo. Acum o să stau o perioadă în România, cred că până la sfârșitul anului, sper. Am făcut un serial, acum mai fac un serial în noiembrie și încă două filme de la Hollywood.

Toate sunt roluri principale, așa a fost să fie, lumea îmi oferă roluri principale, sunt norocoasă! Într-un film este vorba despre inteligența artificială, despre roboți, despre tehnologie, tot ce se întâmplă în viitor și în celălalt film este vorba despre tot ce se întâmplă în Rusia, despre comunism și tot ce s-a întâmplat și la noi”, a declarat acum ceva vreme Alina Pușcău pentru Impact.

Face cursuri de dezvoltare personală

De ceva timp, Alina Pușcău s-a apucat de cursuri de dezvoltare personală și pregătește un proiect important. „Am făcut cursuri, fac cursuri și o să și predau. Vreau să fac un proiect pentru femei, pentru că noi suntem foarte puternice și vreau să le ajut pe femei să devină mai puternice, să aibă încredere în ele, să înțeleagă relațiile toxice, încurcate, tot ce se întâmplă din copilărie, din karmă, sunt foarte pasionată de acest proiect. Și o să fie peste tot în lume”, a mai adăugat actrița pentru sursa precizată mai sus.

