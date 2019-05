„Cred că m-am vopsit prea devreme, dar eu, începând să cânt de mică, intrând în meseria asta devreme, practic așa a fost să fie, ritmul mi-a impus-o. Dar poate era mai bine să mai fi așteptat, să nu mă fi vopsit așa devreme. Câte culori nu am încercat….Am încercat, cred, tot ce mi-a trecut prin cap. Până la urmă tot la blond am rămas, deși am mai avut o perioadă acum un an când am fost arămie, îmi doream ceva nou, dar tot la blond m-am întors. Blondul e sfânt’, a povestit Alina Sorescu la VIVA! Party 2019.

La 32 de ani, Alina Sorescu este o femeie împlinită. Este căsătorită de nouă ani cu designerul Alexandru Ciucu și au împreună două fetițe, Elena Carolina (5 ani) şi Ana Raisa (3 ani).

Citește și

VIDEO | Libertatea prezintă un fenomen înfiorător: în ultimii șapte ani, cel puțin opt copii au murit în fosele septice în România, iar alți cinci au fost la un pas de moarte!

Citește mai multe despre Alina Sorescu pe Libertatea.