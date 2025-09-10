Alina Sorescu și-a însoțit fetițele, pe Carolina și Raisa, în prima zi de școală, iar apariția ei elegantă și mesajul emoționant au atras imediat atenția fanilor din mediul online. Artista a scris pe rețelele de socializare: „Câte emoții în prima zi de școală… Sunt mândră de Carolina și Raisa! Totul începe cu un vis!”.

Ținuta Alinei Sorescu

Pentru această zi importantă, Alina Sorescu a ales un outfit elegant și rafinat, dar totodată lejer. Ea a purtat o cămașă albă cu broderii discrete în nuanțe aurii, care i-a oferit un aer sofisticat, dar natural. A combinat-o cu o pereche de pantaloni largi, în tonuri neutre, care i-au conferit confort și eleganță.

Coafura prinsă parțial, cu bucle lejere, i-a scos în evidență trăsăturile delicate, iar cerceii statement, cu model floral, au adăugat un plus de strălucire. Machiajul discret și zâmbetul cald au completat apariția, făcând-o să radieze în fața camerelor.

Postarea Alinei Sorescu cu fetițele în prima zi din noul an școlar a strâns peste 16.000 de aprecieri și numeroase comentarii emoționante: „Felicitări, mult succes în noul an școlar! Alina, îți stă foarte bine acum, radiezi de fericire alături de cele două fetițe. În sfârșit ai încercat să te pui tu pe primul loc. Înainte îl puneai pe primul loc pe cel care nu te-a meritat”, a scris un fan.

„Succes fetelor, succes și mamei în toate proiectele”, a adăugat altcineva. „Succes în noul an școlar, Doamne ajută!”, a transmis un alt admirator.

Zi de sărbătoare în familie

Tot pe 9 septembrie, familia a avut parte de o dublă bucurie. Fiica cea mică, Ana Raisa, și-a serbat ziua onomastică de Sfânta Ana. Cu această ocazie, Alina Sorescu a postat un mesaj emoționant: „Scumpa și draga noastră Ana Raisa, eu și sora ta Carolina îți urăm ‘La mulți ani de ziua ta de nume! Să te ocrotească și să te însoțească mereu binecuvântarea sfintei al cărei nume îl porți! ❤️”.

Astfel, începutul de an școlar a fost pentru Alina Sorescu nu doar plin de emoții, ci și încărcat de sărbătoare și recunoștință.

