Această metodă, asemănătoare deschiderii unei umbrele în interiorul arterei, se realizează cu pacientul treaz și fără a opri inima, fiind soluția salvatoare pentru persoanele vârstnice care nu ar suporta o operație clasică.

În cadrul dialogului, renumitul chirurg a subliniat că medicina modernă a transformat intervențiile complexe în proceduri „soft”, pacientul putând pleca acasă în doar câteva zile.

Dincolo de inovațiile endovasculare, profesorul Moldovan a vorbit și despre realitatea dură a transplantului cardiac, dezvăluind că România se află într-o situație paradoxală: avem adesea mai mulți donatori decât receptori pregătiți, motiv pentru care multe inimi sunt „exportate” pentru a salva vieți în alte țări europene.

Cu o experiență de peste 12 ani în chirurgia robotică și mii de vieți salvate, medicul a concluzionat că inima românilor este astăzi pe mâini sigure, la granița dintre precizie tehnologică și miracol medical.

