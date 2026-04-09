85% dintre români vor petrece Paștele acasă în 2026, fiind cel mai mare procent din ultimii trei ani

Potrivit unui studiu recent realizat de Reveal Marketing Research, 85% dintre români plănuiesc să petreacă Paștele 2026 acasă, alături de familie. Acesta este cel mai ridicat procent înregistrat în ultimii trei ani, în creștere față de 79% în 2024 și 2025.

De asemenea, 76% dintre respondenți intenționează să participe la slujba de Înviere, menținând astfel tradițiile religioase.

Tendința de a sărbători acasă reflectă influența presiunilor economice, care determină mulți români să opteze pentru reuniuni familiale restrânse, în detrimentul altor forme de petrecere a timpului liber, arată studiul.

Totuși, potrivit datelor analizate, Generația Z (18-24 ani) se remarcă printr-o preferință mai mare pentru ieșirile în oraș, 27% dintre aceștia alegând să ia masa la restaurant, comparativ cu doar 9% din totalul eșantionului.

Câți bani se așteaptă românii să dea în minivacanța de Paște

În ceea ce privește bugetul total pentru minivacanța de Paște, 47% dintre români se așteaptă să cheltuiască între 500 și 1500 de lei, 36% estimează cheltuieli sub 500 de lei, iar 13% planifică bugete mai mari, între 1500 și 3000 de lei.

Românii vor reduce din bugetul pentru masa de Paște în 2026

Inflația continuă să influențeze bugetele alocate pentru sărbătorile pascale. Conform studiului, 42% dintre români intenționează să aloce un buget mai mare decât în 2025, o creștere de doar 2% față de anul precedent. Totuși, potrivit studiului, această majorare este asociată mai degrabă cu ajustarea la inflație decât cu dorința de a cheltui mai mult.

Pe de altă parte, 31% dintre români declară că își vor reduce bugetul pentru masa de Paște, o creștere semnificativă față de 21% în 2025. În mod special, femeile resimt mai acut această presiune financiară, 35% dintre ele planificând să reducă cheltuielile, în timp ce doar 27% dintre bărbați au aceeași intenție.

Restul de 27% dintre români estimează că vor aloca o sumă similară celei de anul trecut, în scădere de la 39% în 2025.

În 2026, coșul de cumpărături pentru Paște este cu 10%-15% mai scump față de anul trecut. Consumatorii români urmăresc promoțiile și compară prețurile mai mult ca niciodată. Spre exemplu, în Piața Obor, jumătățile de miel se vând la 49,99 lei /kilogram.

Românii reduc și bugetul pentru cadourile de Paște în 2026

Obiceiul de a oferi cadouri de Paște este în scădere pentru al treilea an consecutiv. Dacă în 2024, 67% dintre români intenționau să facă daruri, procentul a scăzut la 58% în 2025, iar anul acesta doar 55% au declarat că vor aloca bani pentru cadouri.

Cei mai frecvenți destinatari rămân copiii (59%), partenerii de viață (57%) și părinții (40%). Această scădere poate fi explicată prin creșterea incertitudinii economice și politice, care afectează 81% dintre respondenți în 2026.

Potrivit studiului realizat de Reveal Marketing Research, 64% dintre români au adoptat măsuri de economisire, un salt semnificativ față de 52% în 2025.

Tradițiile câștigă teren în locul consumului în perioada Sărbătorilor Pascale din 2026

Aproape jumătate dintre români (48%) au observat schimbări în modul în care sărbătoresc Paștele în ultimii ani. În 2026, 40% dintre aceștia preferă o celebrare mai autentică și mai profundă, departe de agitația comercială, în creștere față de 28% în 2025.

Totodată, 26% adoptă un stil mai minimalist și eco-friendly, față de 20% în 2025.

Studiul arată că 37% dintre români consideră că Paștele înseamnă, în primul rând, păstrarea tradițiilor și obiceiurilor. Pentru 28%, sărbătoarea este mai mult despre conexiunea cu cei dragi, în timp ce 25% văd Paștele ca fiind o combinație echilibrată între tradiții și legături familiale.

Pe de altă parte, sentimentele pozitive domină în așteptarea sărbătorilor pascale, potrivit studiului. Aproximativ 75% dintre români declară că se simt bine, iar cele mai frecvente emoții sunt starea de bine (25%), fericirea și entuziasmul (17%) și mulțumirea și recunoștința (11%). Totuși, sentimentul de liniște a scăzut semnificativ, de la 17% în 2025 la doar 10% anul acesta.

