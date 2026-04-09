85% dintre români vor petrece Paștele acasă în 2026, fiind cel mai mare procent din ultimii trei ani

Potrivit unui studiu recent realizat de Reveal Marketing Research, 85% dintre români plănuiesc să petreacă Paștele 2026 acasă, alături de familie. Acesta este cel mai ridicat procent înregistrat în ultimii trei ani, în creștere față de 79% în 2024 și 2025.

De asemenea, 76% dintre respondenți intenționează să participe la slujba de Înviere, menținând astfel tradițiile religioase.

Tendința de a sărbători acasă reflectă influența presiunilor economice, care determină mulți români să opteze pentru reuniuni familiale restrânse, în detrimentul altor forme de petrecere a timpului liber, arată studiul.

Totuși, potrivit datelor analizate, Generația Z (18-24 ani) se remarcă printr-o preferință mai mare pentru ieșirile în oraș, 27% dintre aceștia alegând să ia masa la restaurant, comparativ cu doar 9% din totalul eșantionului.

Câți bani se așteaptă românii să dea în minivacanța de Paște

În ceea ce privește bugetul total pentru minivacanța de Paște, 47% dintre români se așteaptă să cheltuiască între 500 și 1500 de lei, 36% estimează cheltuieli sub 500 de lei, iar 13% planifică bugete mai mari, între 1500 și 3000 de lei.

Românii vor reduce din bugetul pentru masa de Paște în 2026

Inflația continuă să influențeze bugetele alocate pentru sărbătorile pascale. Conform studiului, 42% dintre români intenționează să aloce un buget mai mare decât în 2025, o creștere de doar 2% față de anul precedent. Totuși, potrivit studiului, această majorare este asociată mai degrabă cu ajustarea la inflație decât cu dorința de a cheltui mai mult.

Pe de altă parte, 31% dintre români declară că își vor reduce bugetul pentru masa de Paște, o creștere semnificativă față de 21% în 2025. În mod special, femeile resimt mai acut această presiune financiară, 35% dintre ele planificând să reducă cheltuielile, în timp ce doar 27% dintre bărbați au aceeași intenție.

Restul de 27% dintre români estimează că vor aloca o sumă similară celei de anul trecut, în scădere de la 39% în 2025.

În 2026, coșul de cumpărături pentru Paște este cu 10%-15% mai scump față de anul trecut. Consumatorii români urmăresc promoțiile și compară prețurile mai mult ca niciodată. Spre exemplu, în Piața Obor, jumătățile de miel se vând la 49,99 lei /kilogram.

Românii reduc și bugetul pentru cadourile de Paște în 2026

Obiceiul de a oferi cadouri de Paște este în scădere pentru al treilea an consecutiv. Dacă în 2024, 67% dintre români intenționau să facă daruri, procentul a scăzut la 58% în 2025, iar anul acesta doar 55% au declarat că vor aloca bani pentru cadouri.

Cei mai frecvenți destinatari rămân copiii (59%), partenerii de viață (57%) și părinții (40%). Această scădere poate fi explicată prin creșterea incertitudinii economice și politice, care afectează 81% dintre respondenți în 2026.

Potrivit studiului realizat de Reveal Marketing Research, 64% dintre români au adoptat măsuri de economisire, un salt semnificativ față de 52% în 2025.

Tradițiile câștigă teren în locul consumului în perioada Sărbătorilor Pascale din 2026

Aproape jumătate dintre români (48%) au observat schimbări în modul în care sărbătoresc Paștele în ultimii ani. În 2026, 40% dintre aceștia preferă o celebrare mai autentică și mai profundă, departe de agitația comercială, în creștere față de 28% în 2025.

Totodată, 26% adoptă un stil mai minimalist și eco-friendly, față de 20% în 2025.

Studiul arată că 37% dintre români consideră că Paștele înseamnă, în primul rând, păstrarea tradițiilor și obiceiurilor. Pentru 28%, sărbătoarea este mai mult despre conexiunea cu cei dragi, în timp ce 25% văd Paștele ca fiind o combinație echilibrată între tradiții și legături familiale.

Pe de altă parte, sentimentele pozitive domină în așteptarea sărbătorilor pascale, potrivit studiului. Aproximativ 75% dintre români declară că se simt bine, iar cele mai frecvente emoții sunt starea de bine (25%), fericirea și entuziasmul (17%) și mulțumirea și recunoștința (11%). Totuși, sentimentul de liniște a scăzut semnificativ, de la 17% în 2025 la doar 10% anul acesta.

Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Darius Vâlcov rămâne în închisoare. Judecătorii i-au respins cererea de eliberarea condiționată
Mașini electrice pentru SRI, STS și SPP. Ministrul Transporturilor: „Nu putem cere asta sectorului privat dacă nu dăm noi un exemplu”
Ce a obținut Trump pariind pe un ultimatum apocaliptic în războiul cu Iranul
Gestul incredibil făcut de miliardarul Rinat Ahmetov în memoria lui Mircea Lucescu: „Noi nici nu mai știam cum arată”. Exclusiv
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Aurel Pădureanu își face griji din cauza prețurilor mari din piețe înainte de Paște: „Carne de miel nu știu câți mai reușesc să-și cumpere”
„Chefi la cuțite” 2026. Cine sunt concurenții care au ajuns în bootcamp-ul sezonului 17
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit