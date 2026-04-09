Mircea Cărtărescu va intra în Academia Română

Scriitorul Mircea Cărtărescu, una dintre cele mai proeminente figuri ale literaturii române contemporane, urmează să devină membru al Academiei Române, a confirmat noul președinte al instituției, chimistul Marius Andruh, într-un interviu pentru Edupedu.ro, pe 8 aprilie 2026.

 „Mircea Cărtărescu va intra în Academia Română. De altfel, după cum bine știți, a fost la un pas, în condițiile în care în Academia Română toate hotărârile se iau nu cu jumătate plus unu din voturi, ci de la două treimi”, a declarat noul președinte al Academiei Române.

Ce spune noul președinte al Academiei Române despre momentul în care Mircea Cărtărescu a fost respins

Andruh, ales recent în funcție, a subliniat că respinge orice formă de extremism, inclusiv retorica populistă care a însoțit anterior respingerea candidaturii lui Cărtărescu.

În 2025, contextul respingerii lui Cărtărescu a fost marcat de acuzații și retorici populiste, inclusiv apelul academicianului Valeriu Matei care susținea că Academia ar fi asaltată de „grupări sorosist-progresiste”. Întrebat despre această terminologie, Andruh a declarat:

„Nu îmi plac extremismele de orice fel ar fi ele. Și invocarea «sorosismului» sau cum vreți să îi spuneți intră în această categorie”, a spus el, pentru sursa citată mai sus.

Fostul președinte al Academiei, Ioan-Aurel Pop, a intervenit la acel moment, sugerând că unii academicieni ar putea fi chemați să dea explicații pentru „campaniile denigratoare”.

Acum, Andruh propune o abordare mai conciliantă, pledând pentru dialog și înțelepciune.

„Suntem aproape 200 de oameni egali. Să discutăm împreună și să alegem soluția bună nu numai pentru Academia Română, ci pentru rolul Academiei în societatea noastră”, a mai explicat el, în interviul pentru sursa citată anterior.

Marius Andruh este noul președinte al Academiei Române

Pe 7 aprilie 2026, Academia Română a ales un nou lider, în persoana lui Marius Andruh, chimist de renume internațional.

Noul președinte al Academiei Române este cunoscut pentru pozițiile sale ferme. În 2012, Marius Andruh a fost primul oficial care a confirmat plagiatul fostului premier Victor Ponta, într-un moment în care autoritățile încercau să blocheze sancționarea acestuia. Acum, el încearcă să aducă aceeași claritate și fermitate în conducerea Academiei.

Andruh a precizat că în cadrul Academiei s-au purtat deja discuții pentru a evita ca argumentele populiste să influențeze procesul de selecție al noilor membri.

„Toate problemele astea s-au discutat, cum era firesc. Lucrurile o să meargă bine”, a declarat el în cadrul interviului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Livetext Mii de români își iau adio de la Mircea Lucescu la Arena Națională înainte de funeraliile cu onoruri militare / „Leucemia i-a provocat și grăbit sfârșitul”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Viva.ro
Liniște totală! Gestul făcut de Traian Băsescu la priveghiul lui Mircea Lucescu! Un singur cuvânt a avut de spus, însă ce s-a întâmplat câteva momente mai târziu i-a lăsat pe toți fără replică
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Unica.ro
Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Parteneri
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Libertateapentrufemei.ro
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Avantaje.ro
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Alte știri

Mașini electrice pentru SRI, STS și SPP. Ministrul Transporturilor: „Nu putem cere asta sectorului privat dacă nu dăm noi un exemplu”
Știri România 21:15
Mașini electrice pentru SRI, STS și SPP. Ministrul Transporturilor: „Nu putem cere asta sectorului privat dacă nu dăm noi un exemplu”
Românul care se lăuda că e „Prințul din Dubai” a fost arestat în Polonia, unde a încercat să păcălească polițiști sub acoperire | VIDEO
Știri România 20:32
Românul care se lăuda că e „Prințul din Dubai” a fost arestat în Polonia, unde a încercat să păcălească polițiști sub acoperire | VIDEO
Parteneri
Ce a obținut Trump pariind pe un ultimatum apocaliptic în războiul cu Iranul
Adevarul.ro
Ce a obținut Trump pariind pe un ultimatum apocaliptic în războiul cu Iranul
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”
Fanatik.ro
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Monden

Aurel Pădureanu își face griji din cauza prețurilor mari din piețe înainte de Paște: „Carne de miel nu știu câți mai reușesc să-și cumpere”
Stiri Mondene 18:18
Aurel Pădureanu își face griji din cauza prețurilor mari din piețe înainte de Paște: „Carne de miel nu știu câți mai reușesc să-și cumpere”
„Chefi la cuțite” 2026. Cine sunt concurenții care au ajuns în bootcamp-ul sezonului 17
Stiri Mondene 17:50
„Chefi la cuțite” 2026. Cine sunt concurenții care au ajuns în bootcamp-ul sezonului 17
Parteneri
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
ObservatorNews.ro
Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Libertateapentrufemei.ro
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Parteneri
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Parteneri
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Mediafax.ro
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
Wowbiz.ro
Bani pentru elevi! 12.700 de carduri educaționale vor fi alimentate în aprilie, alte 9.000 sunt în proces
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”
KanalD.ro
Ninge în Joia Mare! Județele din România în care s-a așternut deja „zăpada mieilor”

Politic

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 18:34
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Parteneri
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Scandal uriaş între Casa Albă şi Biserica Catolică. Amenințarea care a îngrozit Vaticanul și l-a făcut pe Papa să refuze invitația lui Trump
Fanatik.ro
Scandal uriaş între Casa Albă şi Biserica Catolică. Amenințarea care a îngrozit Vaticanul și l-a făcut pe Papa să refuze invitația lui Trump
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit