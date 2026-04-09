Mircea Cărtărescu va intra în Academia Română

Scriitorul Mircea Cărtărescu, una dintre cele mai proeminente figuri ale literaturii române contemporane, urmează să devină membru al Academiei Române, a confirmat noul președinte al instituției, chimistul Marius Andruh, într-un interviu pentru Edupedu.ro, pe 8 aprilie 2026.

„Mircea Cărtărescu va intra în Academia Română. De altfel, după cum bine știți, a fost la un pas, în condițiile în care în Academia Română toate hotărârile se iau nu cu jumătate plus unu din voturi, ci de la două treimi”, a declarat noul președinte al Academiei Române.

Ce spune noul președinte al Academiei Române despre momentul în care Mircea Cărtărescu a fost respins

Andruh, ales recent în funcție, a subliniat că respinge orice formă de extremism, inclusiv retorica populistă care a însoțit anterior respingerea candidaturii lui Cărtărescu.

În 2025, contextul respingerii lui Cărtărescu a fost marcat de acuzații și retorici populiste, inclusiv apelul academicianului Valeriu Matei care susținea că Academia ar fi asaltată de „grupări sorosist-progresiste”. Întrebat despre această terminologie, Andruh a declarat:

„Nu îmi plac extremismele de orice fel ar fi ele. Și invocarea «sorosismului» sau cum vreți să îi spuneți intră în această categorie”, a spus el, pentru sursa citată mai sus.

Fostul președinte al Academiei, Ioan-Aurel Pop, a intervenit la acel moment, sugerând că unii academicieni ar putea fi chemați să dea explicații pentru „campaniile denigratoare”.

Acum, Andruh propune o abordare mai conciliantă, pledând pentru dialog și înțelepciune.

„Suntem aproape 200 de oameni egali. Să discutăm împreună și să alegem soluția bună nu numai pentru Academia Română, ci pentru rolul Academiei în societatea noastră”, a mai explicat el, în interviul pentru sursa citată anterior.

Marius Andruh este noul președinte al Academiei Române

Pe 7 aprilie 2026, Academia Română a ales un nou lider, în persoana lui Marius Andruh, chimist de renume internațional.

Noul președinte al Academiei Române este cunoscut pentru pozițiile sale ferme. În 2012, Marius Andruh a fost primul oficial care a confirmat plagiatul fostului premier Victor Ponta, într-un moment în care autoritățile încercau să blocheze sancționarea acestuia. Acum, el încearcă să aducă aceeași claritate și fermitate în conducerea Academiei.

Andruh a precizat că în cadrul Academiei s-au purtat deja discuții pentru a evita ca argumentele populiste să influențeze procesul de selecție al noilor membri.

„Toate problemele astea s-au discutat, cum era firesc. Lucrurile o să meargă bine”, a declarat el în cadrul interviului.

