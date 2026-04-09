Chiar înainte de Paște, artistul a afirmat că multă lume nu își mai permite să își cumpere carne de miel, deoarece prețurile au crescut, iar mulți pensionari au ajuns să se împrumute de bani pentru a-și face cumpărăturile.

„Comparativ cu alți ani, trecem prin perioade critice. Carne de miel nu știu câți o să mai reușească să-și cumpere, e ceva mai scumpă, sunt prețuri mari în 2026. Toată lumea se vaită! Părerea mea e că cine are bani o să aibă și mai mulți, iar cei săraci o să devină și mai săraci. Fiecare român caută să pregătească masa tradițională. Cunosc pensionari care se împrumută pe la bănci sau pe la vecini ca să aibă ce pune pe masa de Paște. Paștele e sărbătoare mare, nu poți sta cu masa goală”, a spus pentru Click soțul regretatei Cornelia Catanga.

Aurel Pădureanu a precizat că în această perioadă nu a ținut post, deoarece are unele probleme de sănătate care nu îi permit acest lucru. „Mulți au ținut post, mulți însă n-au ținut. E bine să ții post, face bine la sănătate, dar eu nu am cum, iau niște pastile pentru tensiune. Ce nu înțeleg însă oamenii e că nu contează ce bagi în gură, ci ce-ți iese pe gură. Degeaba mănânci salată, dacă înjuri și ești rău”!

Întrebat ce va face în duminica de Paște, artistul a dezvăluit că va merge la cimitirul unde este îngropată Cornelia Catanga, pentru a împărți pachete cu mâncare, după care va lua masa alături de copiii lui din prima căsnicie.

„Merg la Cornelia, pregătesc cu fiica mea niște pachete, ca să le împart celor săraci, pentru sufletul ei. Și îi duc și un braț de flori, îi plăceau foarte mult și trandafirii roșii. Îmi amintesc ce frumos petreceam de Paște, când eram cu toții… și cu Cornelia, și cu Alex, fiul nostru, plecat în America. Nu voi fi însă singur la masa tradițională, voi petrece cu copiii mei din prima căsnicie”, a încheiat Aurel Pădureanu interviul pentru sursa citată.

