Traian Băsescu a ajuns joi după-amiază la Arena Națională și a depus la catafalcul lui Mircea Lucescu o coroană realizată din flori albe, pe care a fost scris, pe lângă semnătură, un singur cuvânt: „Respect”, relatează Digi Sport.

Și în scurta declarație pe care a oferit-o presei, acesta a repetat cuvântul „Respect” când a vorbit despre Mircea Lucescu.

„N-am de spus decât un singur cuvânt. Respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viață extraordinară dedicată sportului și României. Respect pentru Lucescu”, a declarat Traian Băsescu.

La Arena Națională, fostul președinte a stat câteva secunde în fața sicriului cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, s-a închinat, apoi a stat de vorbă cu Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională de miercuri. Acesta va fi înmormântat cu onoruri militare vineri, 10 aprilie 2026, la Cimitirul Bellu din București.

