Judecătorii i-au respins cererea de eliberare condiționată lui Darius Vâlcov

Darius Vâlcov rămâne în închisoare după ce Judecătoria Focșani a respins cererea sa de eliberare condiționată, calificând-o drept nefondată. Decizia, luată în data de 9 aprilie 2026, poate fi contestată, conform portalului instanțelor de judecată, potrivit Agerpres.



Judecătoria Focșani a stabilit că fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani, nu poate fi eliberat condiționat.



„În baza art. 587 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 100 alin. (1) C. pen., respinge ca neîntemeiată cererea de liberare condiționată, formulată de petentul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deținut în Penitenciarul Focșani. Fixează termen de reiterare a cererii de liberare condiționată 6 luni, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri”, se arată în hotărârea postată pe portalul instanțelor.

Darius Vâlcov rămâne în închisoare

Fostul ministru a solicitat eliberarea condiționată începând cu 16 martie 2026. În noiembrie 2025, pedeapsa sa inițială de șase ani a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație și a constatat prescripția pentru faptele de trafic de influență. Totuși, sentința pentru spălare de bani a rămas valabilă.



Reamintim că Darius Vâlcov a plecat în Italia înainte de pronunțarea sentinței, după ce a fost condamnat definitiv în 2023. Autoritățile române l-au extrădat în august 2023, moment în care a fost încarcerat la Penitenciarul Rahova, iar ulterior transferat la Focșani.

Fostul ministru al Finanțelor a fost implicat în mai multe dosare de corupție

Reamintim că fostul ministru al Finanțelor a fost implicat în mai multe dosare de corupție. În noiembrie 2021, Curtea de Apel Craiova l-a achitat într-un caz de instigare la dare și luare de mită, iar în martie 2023, aceeași instanță i-a anulat o altă condamnare de 6 ani și 6 luni pentru luare de mită, invocând prescripția faptelor.



Darius Vâlcov a fost trimis în judecată în mai 2015 în Dosarul al Tablourilor, fiind acuzat de trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare incompatibile cu funcția publică. Conform DNA, în perioada 2009-2013, Vâlcov ar fi primit sume semnificative de bani de la omul de afaceri Theodor Berna, administratorul firmei Tehnologica Radion.

În schimb, Vâlcov ar fi facilitat câștigarea unor contracte de lucrări publice finanțate din fonduri europene de către compania lui Berna. Totodată, procurorii susțin că, în calitate de primar al municipiului Slatina, Vâlcov ar fi influențat eliminarea unor condiții de eligibilitate din caietele de sarcini pentru a favoriza compania lui Theodor Berna.

Cele 34 de tablouri din colecția lui Darius Vâlcov au fost vândute în trei ore cu aproape 800.000 de euro, la o licitație. Două dintre tablouri, semnate de Nicolae Grigorescu, s-au vândut pentru 170.000 de euro, depășind prețul de pornire de 40.000.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE