Motivul pentru care pizza rece poate fi periculoasă

Indiferent dacă mănânci pizza rece dimineața sau la prânz, există întotdeauna un anumit risc, astfel că poate deveni rapid o sursă de bacterii. Avertismentul vine de la Primrose Freestone, profesor asociat de microbiologie clinică la Universitatea din Leicester, în Anglia, relatează cotidianul austriac Heute.

Conform lui Freestone, anumite ingrediente pot fi crude sau insuficient gătite, iar bacteriile au astfel „teren propice” pentru a se înmulți. Mai mult, topping-urile pot fi deja alterate, fără ca acest lucru să fie vizibil.

„Surprinzător, chiar și ierburile uscate și condimentele presărate pe pizza pot fi contaminate cu microorganisme”, explică Freestone.

Deosebit de comune sunt Salmonella, Clostridium perfringens și Bacillus cereus.

Temperaturile între 5 și 60 de grade Celsius reprezintă ceea ce experții numesc „zona de pericol”, scrie Heute. În acest interval, bacteriile se înmulțesc rapid, iar alimentele devin nesigure. Freestone subliniază că orice rest de mâncare, inclusiv pizza, trebuie refrigerat în maximum două ore de la preparare sau livrare.

Cum să păstrezi pizza în siguranță

Pentru cei care nu pot rezista tentației de a mânca pizza rece, există soluții simple. Freestone recomandă depozitarea resturilor de pizza într-un recipient acoperit, pentru a preveni contaminarea din aer.

„Consumați pizza în maximum două zile și păstrați-o întotdeauna la frigider”, a spus Freestone.

Deși refrigerarea încetinește creșterea bacteriilor, nu elimină complet riscul.

Carnea de pui reprezintă un alt pericol

Potrivit expertului, carnea de pui reprezintă un pericol și mai mare.

„Conținutul ridicat de apă și nutrienți, combinat cu aciditatea scăzută, favorizează dezvoltarea bacteriilor patogene”, spune Freestone.

Campylobacter, o bacterie comună în carnea de pui insuficient gătită, este responsabilă pentru peste 190.000 de cazuri de intoxicații alimentare raportate anual în Uniunea Europeană. Pentru a evita riscurile asociate cu resturile alimentare, este esențial să respectați regulile de depozitare și consum.