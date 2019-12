De Florian Gheorghe,

“Din păcate, l-am pierdut pe tata, în urmă cu ceva ani. Am fost o familie de muzicieni, trei instrumentiști în trei camere. Ce-au mai suportat vecinii în atâția ani! E fericit acolo, Sus, căci s-au repatriat din Danemarca și fratele meu, cu soția sa, marea solistă Olimpia Panciu”, ne spune artistul.

“Locuiesc desupra apartamentului mamei mele, nu pot sta departe de ea, are aproape 89 de ani. Mă bucur în fiecare zi s-o văd, s-o știu bine. Mă bucur de etatea sa. Dacă suntem longevivi în familie? Poate că suntem, însă eu, care am muncit trei sferturi din viață noapte de noapte, ziua pe scenele evenimentelor și seara, până spre dimineață, la cluburile de varietăți, nu prea cred să prind așa vârstă”, ne-a mai spus Adrian Romcescu.

Adrian Daminescu si Adrian Romcescu

Artistul s-a stabilit în Danemarca la începutul anilor 80, unde a rămas după un turneu cu trupa rock Sfinx, pentru că i s-a refuzat prelungirea contractului. “Statul român m-a șters ca artist, toate înregistrările mele au fost duse la Penitenciarul Jilava, unde s-au deteriorat. Culmea, deşi n-am vrut să mă întorc, onest, mi-am plătit dările către stat, în valută, mulți ani”.