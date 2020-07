Amalia Enache merge zilnic la serviciu, în perioada pandemiei, și acceptă și extrajoburi. Cum și-a făcut curaj: “Un pompier, atunci când focul arde foarte tare, ce face?”

Deși este invitată din ce în ce mai des să prezinte diverse evenimente și chiar și în pandemie a fost rugată să fie gazda Galei Premiilor GOPO, Amalia Enache ne-a declarat că nu se gândește nicio clipă să renunțe la știri și să se îndrepte spre o altă carieră:

“Menirea mea este să fiu jurnalist și, cu atât mai mult în această perioadă în care știrile au devenit principalul subiect și principala preocupare a tuturor, eu mi-am dat seama că aceasta e menirea mea. Când ni se spunea să stăm în casă, iar eu mergeam la serviciu a trebuit să-mi inhib niște temeri absolut firești și mi-am spus așa: Un pompier, atunci când focul arde foarte tare, ce face? Se oprește și fuge pentru că se teme de viața lui sau stinge focul? Și am hotărât să fiu genul acela de pompier”, a declarat Amalia pentru Libertatea. În schimb, prezentatoarea TV nu va renunța la ofertele de a prezenta diverse evenimente, cu atât mai mult pe cele caritabile la care participă de ani buni, ci va continua să o facă atât timp cât acestea au legătură cu meseria ei de bază:

“Atunci când aleg să prezint evenimente, o fac pentru că se potrivește ceva cu meseria mea. La Gala Premiilor GOPO, spre exemplu, am făcut interviurile la covorul roșu. Iubesc foarte mult filmul românesc și abia așteptam să vorbesc cu actrițele și regizorii”, a mai completat Amalia Enache.

“E un copil cu foarte multă imaginație”

În schimb, Amalia crede că fiica ei, Alma, care va împlini 4 ani în luna august, are toate șansele să urmeze o carieră artistică: “Copilul meu are veleități de regizor. De dimineața până seara ne dă instrucțiuni despre cine suntem noi ca personaje. Ziua începe cu indicații, ba sunt un bebeluș, ba o vrăjitoare, o frunză, o ceva. E un regizor foarte strict. Foarte greu acceptă să-i schimb cumva scenariul. E un copil cu foarte multă imaginație, foarte verbal, dar are veleități și de actriță. Scoate niște vorbe nici nu te-ai aștepta la cei 3 ani și jumătate pe care îi are”, a povestit, amuzată, Amalia. Micuța este atrasă de această zonă, dat fiind faptul că mama ei a adus-o de mică în astfel de locuri, precum festivalurile de film:

“Înainte să vin la Gala Premiilor GOPO i-am zis că am treabă și că va dura toată ziua, așa că i-am zis că nu vom sta împreună. Mi-a zis că ea vrea să vină cu mine, să vadă ea ce fac eu la treabă. Dacă nu era această perioadă atât de ciudată, ar fi fost cu mine pentru că e parte din viața mea. E lumea în care ea copilărește, așa cum alții își duc copiii cu ei la serviciu, fiecare la serviciul lui, acesta este serviciul meu și aș fi luat-o cu drag cu mine. Așteptăm vremuri mai bune”.

VIDEO/ FOTO: Cosmin Nistor/ Dumitru Angelescu

