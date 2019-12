De Andreea Romaniuc Archip,

Amalia Năstase a fost prezentă zilele trecute la Festivalul Brazilor, o licitație care are ca scop strângerea de fonduri pentru educația copiilor defavorizați. Cu această ocazie, am aflat cum reușește femeie de afaceri să își mențină formele de invidiat: „Am 32 kg în minus, nu mai țin dietă, dar am grijă la ce mănânc. Nu mănânc zahăr, pâine, cartofi. E un stil de viață, nu mai poți să te întorci la ce mâncai înainte când ai avut un stil haotic. O să țin cont toată viața de aceste mâncăruri, pe care nu le mai pot mânca. Am renunțat la prăjituri și pâine. Pâinea pentru mine e ceva așa, pâinea, grisine, covrigi, croissante și acum am apă în gură, dar rezist”, ne-a spus ea despre trierile pe care a fost nevoită să le facă în alimentație.

Nu se atinge de dulciuri, doar le prepară

Cu toate că medicul i-a dat undă verde să se răsfețe săptămânal, Amalia Năstase este reticentă și are un motiv întemeiat. Îi este teamă să nu cadă pradă tentațiilor culinare. „Doctorul mi-a zis să mănânc o dată pe săptămână ce vreau eu, dar eu nu vreau să fac asta, pentru că mi-e frică, dacă intru în ele, se termină. Eu gătesc foarte multe dulciuri pentru acasă: tarte, cozonaci, eclere. Deci eu le fac, nu le gust. Le fac pentru fete, pentru Răzvan, pentru prieteni. Rezist. Deci eu sunt un om care dacă miroase sau vede dulciuri se liniștește. Când mănâncă ceva Răzvan sau fetele, iau și eu și miros, dar merge”, a declarat, pentru Libertatea, Amalia Năstase.

