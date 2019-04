Andrew Noble, ambasator al Marii Britanii la București, apare episodic în filmul francezului Jaques Audiard, ”Frații Sister”, care a avut premiera în România vineri seara, în deschiderea American Independent Film Festival. Pelicula a câștigat deja premiul pentru regie la Veneția, în toamna anului trecut.

Justin Gafiuc

Ajuns la a treia ediție, American Independent Film Festival acaparează peisajul cinematografic bucureștean al următoarelor zile. O selecție de producții americane independente, lansate la mari reuniuni precum Sundance, Cannes, New York, Tribeca, Telluride, Toronto sau Veneția, iau prim-planul la Cinema PRO și la Cinema Muzeul Țăranului într-o succesiune de evenimente generoase, până joi, 18 aprilie: proiecții, masterclass-uri, sesiuni Q&A, secțiuni retro.

Cristi Mungiu, printre producătorii peliculei

Iar deschiderea de vineri seara, la PRO, a oferit măsura momentului. O sală arhiplină, lume bună (ambasadorii SUA – Hans Klemm, Franței – Michèle Ramis, Comisiei Europene – Angela Cristea) și iubitori ai celei de-a șaptea arte au venit să savureze un western versiune 2018, ”Frații Sister”, creația francezului Jaques Audiard și cu numele lui Cristi Mungiu printre producători.

Trasă în România, Franța, Spania și SUA, povestea celor doi bărbați plecați în urmărirea unui căutător de aur idealist și inteligent a beneficiat de un buget consistent, 38 de milioane de dolari, iar cifrele de box-office sunt deja luminoase. Doar pentru decoruri, costume și cai s-au alocat circa 6 milioane de dolari! Și un element de detaliu: inclusiv ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble, apare într-un rol episodic în ”Frații Sister”!

Pe cai în față la Cinema PRO

”Ce pot să vă spun despre film? E excelent!”, l-a prezentat Audiard chiar de pe scenă, introducând pelicula alături de o parte din echipa sa. Cu John Reilly și Joaquin Phoenix în rolurile principale, ”Frații Sister” a avut la premieră și o introducere pe măsură. Doi cowboy autohtoni, călare pe bidivii strașnici, au salutat publicul la intrarea în cinematograf, transformat într-o scenă ad-hoc, ruptă din filmul lui Audiard. z

Ziua skatebording-ului

La AIFF, azi e ziua skateboardingului și a relației cu spațiul urban și mediul social. Două pelicule, ”Skate Kitchen” și ”MID90S”, vorbesc despre adolescență și viață sălbatică, iar două tombole pentru spectatori, cu tricouri și o placă, vor completa tentațiile serii. Între proiecții, o dezbatare cu intrare liberă (18:30), la care participă ”Uscat” alias Cristian Benescu – „nașul” skateboarding-ului românesc, Andrei Gonguțu – un credincios fanatic al sportului urban, Andrei Mihail – antropolog, SNSPA și moderatorul Andrei Tănăsescu.

Programul următoarelor zile:

LUNI 15 aprilie

CinemaPRO

18:00 – MID90S.

20:00 – UNDER THE SILVER LAKE

Cinema Muzeul Țăranului

17:00 – OPEN TALK – Serialele TV. O introducere cu Camilla Curtis (Script Development Executive – HBO Europe) și Johnathan Young (VP Original Production HBO Central Europe) – intrarea liberă

19:00 – THE INTRUDER. În competiție, Veneția.

21:00 – THE OTHER SIDE. Un Certain Regard – Cannes, 2015. În prezența regizorului + Q&A.

MARȚI 16 aprilie

CinemaPRO

18:00 – WILDLIFE.

20:30 – FIRST REFORMED. În competiție, Veneția 2018; nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun scenariu, 2019.

Cinema Muzeul Țăranului

17:00 – OPEN TALK – Ce aștept de la un scenarist?cu Christopher Landry (asistent de regie), Tudor Panduru (director de imagine) și Simona Pădurețu (scenograf) – intrarea liberă

18:00 – TCHOUPITOULAS. SXSW, 2012.

20:00 – WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD IS ON FIRE. În competiție, Veneția 2018. În prezența regizorului+ Q&A.

22:15 – MASTERCLASS ROBERTO MINERVINI, moderat de criticul de film Flavia Dima

MIERCURI 17 aprilie

CinemaPRO

17:30 – SKATE KITCHEN.

20:00 – EIGHTH GRADE. Selecție oficială, Sundance 2018.

Cinema Muzeul Țăranului

17:00 – OPEN TALK – Cum scriem pentru cinema VS Cum scriem pentru TV cu Steve Matthews (Executive producer for drama development – HBO Europe) – intrarea liberă

18:00 – WANDA. Veneția 1970. Q&A realizat de Film Menu.

20:45 – MANDY. Sundance 2018; Directors Fortnight, Cannes, 2018.

JOI 18 APRILIE

CinemaPRO

17:00 – THE MOUNTAIN. În competiție, Veneția 2018.

20:00 – GALA DE ÎNCHIDERE – MANDY.

Cinema Muzeul Țăranului

18:00 – DIANE.

20:00 – VOX LUX. În competiție, Veneția 2018.