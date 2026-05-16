Unde are loc finala Eurovision 2026

Ediția din 2026 a concursului Eurovision se desfășoară la Viena, pe arena Wiener Stadthalle, după ce Austria a câștigat competiția precedentă. Orașul devine în luna mai, pentru câteva săptămâni, centrul industriei muzicale europene, găzduind artiști, delegații și fani din întreaga lume.

Cine sunt finaliștii de Eurovision 2026, în ordinea intrării în concurs

Iată mai jos cine sunt cei 25 de finaliști de la Eurovision Song Contest 2026, în ordinea în care vor intra în concurs pe 16 mai:

Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem” Sarah Engels (Germania) – „Fire” Noam Bettan (Israel) – „Michelle” Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice” Alis (Albania) – „Nan” Akylas (Grecia) – „Ferto” Leleka (Ucraina) – „Ridnym” Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse” Lavina (Serbia) – „Kraj Mene” Aidan (Malta) – „Bella” Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads” DARA (Bulgaria) – „Bangaranga” Lelek (Croația) – „Andromeda” Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei” Monroe (Franța) – „Regarde” Satoshi (Republica Moldova) – „Viva Moldova” Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin” Alicja (Polonia) – „Pray” Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas” Felicia (Suedia) – „My System” Antigoni (Cipru) – „Jalla” Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si” Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya” Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me” Cosmo (Austria) – „Tanzschein”

Cine transmite finala Eurovision 2026

Eurovision Song Contest 2026 se încheie cu marea finală programată pe 16 mai 2026, de la ora 22.00. Show-ul transmis din Viena poate fi urmărit în direct la TVR 1, dar și online, pe platforma oficială Eurovision și pe YouTube, unde competiția este difuzată live pentru publicul din întreaga lume.

Cine este Alexandra Căpitănescu, tânăra care a dus România în finala Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în anul 2023, când a câștigat „Vocea României” după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra Căpitănescu îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe.

După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Versuri Choke Me, melodia Alexandrei Căpitănescu din finala Eurovision 2026

Phantom You feel like a phantom Why do you wanna tame me? Its hard to breathe in Do you feel me? Do what I say And dont you ever betray me You are here to obey me Are you not? All I need is your love I want it to choke me, choke me, choke me Born for you to control I want you to choke me, ch-ch-ch-choke me, ch-ch-ch-choke me Love me, make my lungs explode like Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh All I need is your love I want it to choke me, ch-ch-ch-choke me, ch-ch-ch-choke me Save me Inside, Im blazing I want you to call me, call me, call me, call My body is begging Do what I say And dont you ever betray me You are here to obey me Are you not? All I need is your love I want it to choke me, choke me, choke me Born for you to control I want you to choke me, ch-ch-ch-choke me, ch-ch-ch-choke me Love me, make my lungs explode like Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh All I need is your love I want it to choke me, ch-ch-ch-choke me, ch-ch-ch-choke me All I need is your love I want it to choke me, choke me, choke me Born for you to control I want you to choke me, ch-ch-ch-choke me, ch-ch-ch-choke me Love me, make my lungs explode like Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh All I need is your love I want it to choke me, ch-ch-ch-choke me, ch-ch-ch-choke me

Cine sunt marii favoriți la casele de pariuri de la Eurovision 2026

La casele de pariuri, marii favoriți ai Eurovision Song Contest 2026 sunt Finlanda, Danemarca și Franța, țări care au urcat constant în topurile specialiștilor după semifinale. Finlanda este considerată favorita principală, datorită piesei „Liekinheitin”, interpretată de Linda Lampenius și Pete Parkkonen, în timp ce Danemarca și Franța sunt văzute drept principalele contracandidate la trofeu. În topul favoriților se mai află și Grecia, Australia, Israel și Suedia, care au impresionat atât publicul, cât și criticii muzicali.

Și România se află printre țările urmărite atent înaintea finalei, după ce Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” au intrat în top 10 al predicțiilor internaționale. Specialiștii atrag însă atenția că rezultatele de la Eurovision pot produce surprize majore, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți, când favoritele caselor de pariuri nu au reușit întotdeauna să câștige trofeul.

Cine a câștigat anul trecut Eurovision

Eurovision Song Contest 2025 a fost câștigat de Austria, prin reprezentantul său JJ. Contratenorul în vârstă de 24 de ani a obținut 436 de puncte cu piesa „Wasted Love”, o baladă despre iubirea neîmpărtășită, care a impresionat atât juriile, cât și publicul. Victoria Austriei a adus concursul european din nou în atenția fanilor muzicii, după una dintre cele mai urmărite ediții din ultimii ani.

Ce nume mari s-au lansat pe scena Eurovision

Eurovision Song Contest a fost, de-a lungul celor aproape șapte decenii de existență, rampa de lansare pentru numeroși artiști care au devenit ulterior staruri internaționale. Una dintre cele mai cunoscute trupe lansate după participarea la Eurovision este ABBA, care a câștigat concursul în 1974 cu piesa „Waterloo”. Succesul de la Eurovision le-a deschis drumul către o carieră globală și milioane de albume vândute în întreaga lume.

Printre artiștii celebri care au trecut pe scena Eurovision se numără și Céline Dion, care a reprezentat Elveția în 1988 și a câștigat competiția înainte de a deveni una dintre cele mai mari voci ale muzicii internaționale. De asemenea, Julio Iglesias, Måneskin sau Loreen sunt alte exemple de nume care și-au consolidat cariera după aparițiile la Eurovision.

Cele mai bune 5 clasări ale României la Eurovision

România a avut mai multe rezultate importante la Eurovision Song Contest, cea mai bună clasare fiind locul 3, obținut de două ori. Prima performanță de acest fel a venit în 2005, când Luminița Anghel și Sistem au impresionat Europa cu piesa „Let Me Try”. România a repetat performanța în 2010, prin duetul format din Paula Seling și Ovi, care au urcat pe podium cu melodia „Playing with Fire”.

Printre cele mai bune clasări ale României se numără și locul 4 obținut de Mihai Trăistariu în 2006, cu piesa „Tornero”, una dintre cele mai apreciate melodii românești din istoria concursului. Tot în topul performanțelor se află locul 7 obținut de Elena Gheorghe în 2009 cu „The Balkan Girls”, dar și clasarea pe locul 9 a trupei Mandinga în 2012, cu piesa „Zaleilah”. România a participat pentru prima dată la Eurovision în 1994 și a ajuns de mai multe ori în finală de-a lungul anilor.

