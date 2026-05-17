Presa internațională, impresionată de reprezentanta României

Prestația Alexandrei Căpitănescu din finala Eurovision 2026 a stârnit reacții puternice în presa internațională. Mai multe publicații au remarcat combinația dintre stilul teatral al artistei și forța vocală afișată pe scena competiției organizate la Viena.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 62

Jurnaliștii străini au descris-o pe Alexandra drept „o combinație între Lady Gaga și Maria Callas”, făcând referire atât la prezența scenică extravagantă, cât și la interpretarea dramatică a piesei „Choke Me”.

„În majoritatea zilelor, Alexandra Căpitănescu este studentă la master la Facultatea de Fizică din București. În această seară, însă, artista urcă pe scena Eurovision ca o combinație între Lady Gaga și Maria Callas, cu influențe inspirate din stilul Stevie Nicks. Piesa „Choke Me” este descrisă drept „o arie rock” despre recâștigarea controlului asupra anxietății și emoțiilor care „te sufocă”. Considerată una dintre favoritele publicului, melodia este văzută de mulți specialiști drept o posibilă candidată la un loc în top 10.

Totuși, piesa României a stârnit și controverse, după ce unii au considerat că versurile fac referire la practici sexuale periculoase. Alexandra Căpitănescu a răspuns criticilor și a explicat pe rețelele sociale că mesajul melodiei este unul metaforic. «Choke Me este o metaforă pentru presiunea pe care uneori o punem asupra noastră. Vorbește despre frici interioare, nesiguranță și senzația de a fi sufocat emoțional de propriile așteptări. Nu a fost niciodată intenționată să reprezinte ceva sexual», a declarat artista, care își dorește să urmeze o carieră în fizica medicală, în paralel cu muzica”, scrie bbc.com.

Alexandra Căpitănescu, de la Facultatea de Fizică pe scena Eurovision

În afara scenei, Alexandra Căpitănescu duce o viață complet diferită față de imaginea artistică afișată la Eurovision. Artista are 22 de ani și este studentă la master în cadrul Facultății de Fizică din București, unde își dorește să se specializeze în fizică medicală.

Povestea ei a atras atenția inclusiv în presa internațională, care a remarcat contrastul dintre cariera academică și show-ul intens din competiția muzicală europeană.

Show spectaculos în finala Eurovision 2026

România a intrat în concurs din poziția a 24-a, fiind penultima țară care a urcat pe scena de la Viena. Momentul artistic a inclus o scenografie dramatică, lumini intense și elemente vizuale simbolice, printre care și apariția unei femei îmbrăcate în alb, personaj interpretat de dansatoarea Daria Cristea.

Prestația Alexandrei Căpitănescu a fost urmărită cu interes atât de publicul din România, cât și de fanii Eurovision din întreaga Europă, iar reacțiile de pe rețelele sociale au apărut imediat după încheierea show-ului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE