Presa internațională, impresionată de reprezentanta României

Prestația Alexandrei Căpitănescu din finala Eurovision 2026 a stârnit reacții puternice în presa internațională. Mai multe publicații au remarcat combinația dintre stilul teatral al artistei și forța vocală afișată pe scena competiției organizate la Viena.

Alexandra Căpitănescu Finala Eurovision 2026 FOTO ProfimediaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 62

Jurnaliștii străini au descris-o pe Alexandra drept „o combinație între Lady Gaga și Maria Callas”, făcând referire atât la prezența scenică extravagantă, cât și la interpretarea dramatică a piesei „Choke Me”.

„În majoritatea zilelor, Alexandra Căpitănescu este studentă la master la Facultatea de Fizică din București. În această seară, însă, artista urcă pe scena Eurovision ca o combinație între Lady Gaga și Maria Callas, cu influențe inspirate din stilul Stevie Nicks. Piesa „Choke Me” este descrisă drept „o arie rock” despre recâștigarea controlului asupra anxietății și emoțiilor care „te sufocă”. Considerată una dintre favoritele publicului, melodia este văzută de mulți specialiști drept o posibilă candidată la un loc în top 10.

Totuși, piesa României a stârnit și controverse, după ce unii au considerat că versurile fac referire la practici sexuale periculoase. Alexandra Căpitănescu a răspuns criticilor și a explicat pe rețelele sociale că mesajul melodiei este unul metaforic. «Choke Me este o metaforă pentru presiunea pe care uneori o punem asupra noastră. Vorbește despre frici interioare, nesiguranță și senzația de a fi sufocat emoțional de propriile așteptări. Nu a fost niciodată intenționată să reprezinte ceva sexual», a declarat artista, care își dorește să urmeze o carieră în fizica medicală, în paralel cu muzica”, scrie bbc.com.

Alexandra Căpitănescu, de la Facultatea de Fizică pe scena Eurovision

În afara scenei, Alexandra Căpitănescu duce o viață complet diferită față de imaginea artistică afișată la Eurovision. Artista are 22 de ani și este studentă la master în cadrul Facultății de Fizică din București, unde își dorește să se specializeze în fizică medicală.

Povestea ei a atras atenția inclusiv în presa internațională, care a remarcat contrastul dintre cariera academică și show-ul intens din competiția muzicală europeană.

Show spectaculos în finala Eurovision 2026

România a intrat în concurs din poziția a 24-a, fiind penultima țară care a urcat pe scena de la Viena. Momentul artistic a inclus o scenografie dramatică, lumini intense și elemente vizuale simbolice, printre care și apariția unei femei îmbrăcate în alb, personaj interpretat de dansatoarea Daria Cristea.

Prestația Alexandrei Căpitănescu a fost urmărită cu interes atât de publicul din România, cât și de fanii Eurovision din întreaga Europă, iar reacțiile de pe rețelele sociale au apărut imediat după încheierea show-ului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Elena Mateescu, șefa ANM, spune că vremea se răcește și mai mult de duminică, temperaturile scad cu 13 grade de la o zi la alta
Știri România 08:23
Elena Mateescu, șefa ANM, spune că vremea se răcește și mai mult de duminică, temperaturile scad cu 13 grade de la o zi la alta
Incendiu în sectorul 5 din București: ard mai multe case, focul s-a extins pe 800 mp, a fost emis Ro-Alert
Știri România 07:33
Incendiu în sectorul 5 din București: ard mai multe case, focul s-a extins pe 800 mp, a fost emis Ro-Alert
Parteneri
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul.ro
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Fără precedent! Suma colosală pe care o plătesc oltenii pentru testul antidoping comandat la finala SuperLigii cu U Cluj
Fanatik.ro
Fără precedent! Suma colosală pe care o plătesc oltenii pentru testul antidoping comandat la finala SuperLigii cu U Cluj
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce România a obținut locul 3 la Eurovision 2026. Imaginile postate de artistă după finală
Stiri Mondene 09:22
Alexandra Căpitănescu, primul mesaj după ce România a obținut locul 3 la Eurovision 2026. Imaginile postate de artistă după finală
Cele patru cuvinte spuse de Tudor Chirilă după performanța Alexandrei Căpitănescu la Eurovision 2026. România s-a clasat pe locul 3
Stiri Mondene 06:30
Cele patru cuvinte spuse de Tudor Chirilă după performanța Alexandrei Căpitănescu la Eurovision 2026. România s-a clasat pe locul 3
Parteneri
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
TVMania.ro
Ce voce, ce atitudine, ce mândrie uriașă! „Uraganul” Alexandra Căpitănescu a ridicat sala în picioare cu piesa „Choke Me”. Vezi pe ce loc istoric am terminat și punctajul exploziv primit de la public!
Interviu cu tatăl lui Alexandru, băieţelul salvat din pădure: "Atunci m-am descărcat cel mai tare"
ObservatorNews.ro
Interviu cu tatăl lui Alexandru, băieţelul salvat din pădure: "Atunci m-am descărcat cel mai tare"
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
Mediafax.ro
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile
Mediafax.ro
NATO va presa companiile europene de armament să crească investițiile
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 16 mai
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 16 mai
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Top 5 cele mai scumpe mașini deținute de starurile din fotbal. ”Bijuteria” de 35 de milioane de dolari din garajul lui Messi
Fanatik.ro
Top 5 cele mai scumpe mașini deținute de starurile din fotbal. ”Bijuteria” de 35 de milioane de dolari din garajul lui Messi
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?