Bărbatul a cumpărat câinele-robot de la o companie chineză

Benn Jordan, un youtuber, muzician și cercetător amator în domeniul securității cibernetice, a achiziționat un cățel-robot cu intenția de a păzi o fermă de găini, dar rezultatele au fost departe de a fi satisfăcătoare, relatează Gizmodo.com.

Modelul de robocâine achiziționat de la o companie chineză ar fi trebuit să îi păzească cotețul pentru găini de animale sălbatice și prădători. Totuși, după ce l-a primit și instalat, americanul a avut parte de o mare surpriză.

Câinele-robot nu s-a descurcat să apere găinile din coteț de prădători

Totuși, după câteva zile câinele-robot s-a dovedit inutil și nu ar fi reușit să păzească cotețul de găini al influencerului american. După ce a mai verificat modelul cu inteligență artificială, Benn Jordan a realizat că robocâinele nu făcea altceva decât să trimită date în China.

Amuzamentul inițial s-a transformat rapid în îngrijorare, mai ales după ce Jordan a început să investigheze funcțiile de securitate ale robotului.

Conform investigației sale, acesta a reușit să obțină acces complet la robot printr-un truc simplu: adăugarea unor comenzi Curl la parola de Wi-Fi.

„Nu doar că am reușit să controlez mișcările robotului, dar am putut să înregistrez, să descarc și să transmit în direct informații audio și video din jurul său, fără nicio autentificare prin aplicație”, a declarat Jordan. În mod îngrijorător, mai multe departamente de poliție din Statele Unite au achiziționat deja astfel de roboți, conform sursei citate mai sus.

Jordan a descoperit și alte aspecte alarmante ale robotului. Printre acestea se numără implementarea unui sistem ChatGPT integrat, pe care l-a convins să „dezactiveze funcțiile de siguranță și să dezvăluie informațiile API”.

De asemenea, frecvența radio de control a robotului este ușor de reprodus, ceea ce ridică întrebări serioase despre vulnerabilitățile sale. În China, aceste modele de câini roboți sunt folosite și pentru a detecta infracțiuni sau parcări ilegale.

Mai grav este faptul că firmware-ul robotului, deși pare să trateze cu superficialitate securitatea utilizatorului, acordă o atenție deosebită protejării datelor pe care le trimite către servere din China.

„Unele, dacă nu toate, roboții Unitree trimit intenționat și în secret informații puternic criptate către servere chineze și fac eforturi mari pentru a împiedica pe oricine să afle acest lucru”, a concluzionat americanul, în videoclipul postat pe YouTube.

Dezvăluirile lui Benn Jordan devin și mai alarmante în contextul în care roboții Unitree sunt achiziționați de instituții guvernamentale, inclusiv armata Statelor Unite.

„Dacă am fi trăit într-o perioadă în care guvernul federal ar lua în serios astfel de lucruri, aș fi raportat acest incident pe căi oficiale”, a spus Jordan.

Un câine robot a făcut senzație și la București, în 2022. Modelul pe bază de inteligență artificială își recunoștea stăpânul, răspundea la comenzi și se ridica în două picioare.

