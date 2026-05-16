Laleaua, simbolul Olandei

Imaginea câmpiilor olandeze acoperite de lalele colorate este un simbol recunoscut la nivel internațional. Olanda, cel mai mare exportator de lalele din lume, celebrează aceste flori în fiecare primăvară, când câmpurile din regiunea Bollenstreek, între orașele Haarlem și Leiden, se transformă în adevărate opere de artă naturală.

Potrivit BBC, această tradiție atrage anual mii de turiști dornici să admire spectacolul floral.

„Vizitați Keukenhof!” – Recomandarea numărul unu

Pentru o experiență completă, Nienke Panis-Ringersma recomandă cu entuziasm Keukenhof, cel mai mare parc de lalele din lume.

„Este cel mai frumos parc de primăvară din lume”, spune ea. Grădinile Keukenhof, deschise între 19 martie și 10 mai în 2026, găzduiesc peste 7 milioane de bulbi plantați manual în fiecare an.

Vizitatorii pot admira peisaje magnifice, sculpturi contemporane și se pot bucura de plimbări liniștite pe canalele grădinii, cu bărcile „șoptitoare”.

„Cel mai bun moment pentru vizitare? Probabil mijlocul lunii aprilie”, adaugă Panis-Ringersma.

Festivalul florilor: Parada Bloemencorso

Un alt moment de neratat este Parada Florilor Bloemencorso, care are loc anual în a treia sâmbătă din aprilie și străbate traseul dintre Noordwijk și Haarlem.

„Este o zi plină, oamenii se aliniază pe străzi cu ore înainte să vadă paradele”, explică Panis-Ringersma. Evenimentul include 20 de care decorate spectaculos, fanfare și târguri locale.

Un sfat util al fotografei: „Evitați aglomerația din jurul grădinilor Keukenhof și mergeți în Noordwijk dimineața devreme”.

Ferme de lalele: o experiență interactivă

Pentru cei care vor să interacționeze direct cu florile, fermele de lalele din Bollenstreek oferă oportunități unice. Tulip Experience din Noordwijkerhout este pe lista preferată a lui Panis-Ringersma: „Acolo puteți vedea peste 700 de soiuri de lalele și să vă creați propriul buchet”.

Alte opțiuni includ Tulip Barn din Hillegom, ideală pentru fotografii Instagram, sau De Tulperij din Voorhout, unde puteți învăța direct de la cultivatori despre procesul de creștere a lalelelor.

Pentru familiile cu copii, Panis-Ringersma sugerează vizitarea unei grădini dedicate culegerii lalelelor. Annemieke’s Pluktuin din Hillegom este o alegere excelentă.

„Este o experiență minunată pentru copii să intre în câmp, să culeagă lalelele și să le ia acasă împreună cu bulbii”, explică ea.

Lalelele istorice din Hortus Bulborum

Pentru pasionații de istoria lalelelor, grădina Hortus Bulborum din Limmen este locul ideal.

„Este ca un muzeu viu”, spune Panis-Ringersma. Aici pot fi admirate peste 4.500 de soiuri istorice de plante bulbice, inclusiv lalele care datează din secolul al XVI-lea.

„Au cea mai bună plăcintă cu mere! Trebuie neapărat să mergeți acolo”, a mai adăugat olandeza.

Nienke Panis-Ringersma subliniază importanța respectării câmpurilor de lalele: „Acestea sunt destinate producției comerciale. Intrarea în ele poate cauza daune culturilor. Mergeți la fermele unde este permis accesul și veți avea o experiență minunată”.

Pentru mai multe detalii despre lalele și locuri de vizitat, consultați blogul „Tulips in Holland”, creat de Nienke Panis-Ringersma. În cuvintele sale: «Fiecare lalea este unică și are o poveste frumoasă de spus.»

