Reguli pentru transportul animalelor în UE

Animalele de companie care provin din țări terțe și călătoresc în scop necomercial trebuie introduse pe teritoriul Uniunii Europene doar prin Punctele de Intrare Călători (PIC) desemnate. Pentru România, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a desemnat Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca drept puncte de intrare autorizate pentru controlul veterinar.

Conform Regulamentului (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013, toate animalele de companie care călătoresc în spațiul UE trebuie să fie identificate printr-un cip electronic și să dețină un pașaport european emis de un medic veterinar autorizat. Documentul trebuie să ateste vaccinarea corespunzătoare a animalului.

Călătorii cu animale în afara Uniunii Europene

Pentru călătoriile în Israel, stăpânii trebuie să prezinte la check-in permisul de import/export emis de autoritățile veterinare din Israel. Permisul trebuie să fie semnat, ștampilat și să includă numărul zborului și data. Acesta poate fi descărcat online de pe site-ul autorităților israeliene.

Pentru călătoriile în Statele Unite, noile reglementări ale CDC (Center for Disease Control), intrate în vigoare la 1 august 2024, permit transportul câinilor doar de la vârsta de 6 luni. Dacă animalul are între 6 luni și 1 an, trebuie completat un formular special cu cel puțin 15 zile înaintea zborului. TAROM avertizează că nerespectarea cerințelor poate duce la refuzul îmbarcării.

Transportul în cabina de pasageri

TAROM permite în cabina de pasageri doar câini și pisici, cu o greutate maximă de 8 kg, incluzând cușca de transport. Este obligatoriu ca animalul să fie sănătos, să dețină un pașaport internațional de călătorie și să fie identificat printr-un cip electronic (în cazul călătoriilor în spațiul Schengen). De asemenea, animalul trebuie să fie vaccinat conform cerințelor țării de destinație.

Animalele trebuie transportate în cuști standard din material dur sau în genți speciale de tip „soft bag”, iar dimensiunile maxime ale acestora nu trebuie să depășească 42 x 26 x 20 cm. Pe durata zborului, animalele trebuie să rămână în interiorul containerului, care trebuie să fie închis pe toate laturile.

TAROM impune restricții suplimentare, cum ar fi interdicția transportului animalelor în cabină alături de minori neînsoțiți, bebeluși sau pasageri care folosesc scaune cu rotile.

Transportul animalelor de companie în cală

Pentru animalele care depășesc greutatea de 8 kg (inclusiv cușca), TAROM oferă opțiunea de transport în cala aeronavei, cu condiția ca aceasta să fie prevăzută cu aer condiționat. Este necesară rezervarea prealabilă cu cel puțin 48 de ore înainte de zbor și furnizarea documentelor obligatorii, precum pașaportul animalului, carnetul de sănătate cu vaccinările la zi și permisul de export/import.

Pe aeronavele Airbus A320, transportul animalelor în cală nu este permis. De asemenea, câinii și pisicile din rasele brahicefalice (cu trufe scurte) sau rasele interzise nu sunt acceptați în cală.

Greutatea maximă a animalului, inclusiv cușca, nu trebuie să depășească 75 kg. TAROM menționează că animalele cu greutate mare sau care necesită condiții speciale vor fi transportate exclusiv în regim cargo.

Reguli pentru câinii ghid și de asistență

Câinii de asistență sunt transportați gratuit de către TAROM, dar trebuie să fie anunțați cu cel puțin 48 de ore înainte de zbor. Proprietarii trebuie să prezinte documente care atestă calificarea câinelui, iar acesta trebuie să fie curat, sănătos și să nu aparțină unei rase interzise. Câinele trebuie să poarte un ham sau o vestă și să fie fixat cu o lesă pe durata zborului.

TAROM subliniază că nu sunt acceptați la bord câinii de asistență psihiatrică sau de suport emoțional. În plus, câinele nu trebuie să ocupe un scaun și nici să blocheze culoarul.

Pentru mai multe detalii și formulare necesare, pasagerii sunt invitați să acceseze site-ul oficial TAROM sau să contacteze call center-ul companiei cu cel puțin 48 de ore înainte de zbor.

