„Am ajuns în România nu pentru un concert, pentru o vizită privată, în urmă cu 12 ani. Am tot revenit de atunci, am făcut aproape jumătate de țară, am prieteni mulți și, mă laud un pic, știu multe cuvinte în limba română: hai noroc, sarmale, țuică, burta soup”, ne uimește Marty, care se va întoarce anul acesta la noi în țară pentru Diskoteka Festival, show-ul retro programat pe stadionul din Timișoara, la începutul verii.

„Am înghețat odată, la un concert la voi”

Atât de familiarizat cu țara noastră este Marty, 47 de ani, încât și-aduce aminte că a „gustat” și iarna românească. „Știu, acum e frig, e iarnă ca acasă, în New York, unde m-am născut și am copilărit. De frica frigului m-am mutat cu familia în Miami! La voi în țară am dârdâit la un concert, în februarie, nu mai știu pe unde. Dar distracția din backstage, care era, de fapt, un cort, a bătut temperaturile scăzute. Am râs atât de mult, încât am uitat să fac exerciții pentru degete. M-am trezit înțepenit pe scenă, nu știu cum am reușit să cânt și la chitară”, își aduce aminte solistul care a înconjurat pe vremuri lumea cu colegii de trupă, gemenii Ariel și Gabriel Hernandez.

„Am fost și la Dracula, dar era plecat de acasă”

„Vin anul acesta la noul festival, am văzut afișul și mă bucur că România reușește să organizeze așa un eveniment. Mă voi întâlni cu Haddaway, East 17, Captain Jack, Jenny de la Ace of Base. E ca o reuniune de clasă pentru generația 90”, ne-a mai mărturisit Marty, care se află acum în Germania, unde înregistrează noi melodii. Cel mai probabil, dacă va avea timp, va și vizita sau revizita locuri care i-au rămas la suflet. „Nu mai știu prin ce orașe am fost, dar îmi sunt vii în minte locuri vizitate. Îmi plac orășelele mici, am vizitat muzee medievale. Am fost și la Dracula, dar era plecat de acasă! Glumesc! De fapt, Castelul Bran era închis în acea zi. Iubesc România, e locul unde se întâmplă ceva magic pentru mine, orice radio ascult, inevitabil aud o piesă de-a mea. Vă iubesc, oameni buni”, transmite, prin intermediul ziarului Libertatea, Marty Cintron.

Alin Barbu, absolventul de Jurnalism căruia Raluca Bîrsan i-a falsificat diploma de licență, vrea să o dea în judecată! „De ce falsificăm diplomele? Pentru că sunt posturi libere pe care unii vor să le obțină cu orice preț”