Ana Baniciu a suferit un accident cu trotineta electrică. Artista s-a lovit la picior „Aveam superviteză”

Din fericire, artista nu și-a rupt piciorul așa cum a crezut inițial, chiar dacă durerea a fost insuportabilă.

„Aceste trotinete sunt foarte periculoase în ideea că dacă prind puțină apă. Treci printr-o baltă sau orice chestie de genul ăsta, ai căzut. Adică nu e discuție.

Aveam superviteză, am prins o baltă și am căzut. Este pentru prima dată în viața mea când am fost absolut convinsă că mi-am rupt piciorul”, a povestit Ana Baniciu pe story.

„Sunt power, nu a sărit genunchiul, nu mi-am rupt piciorul. Merg greu azi și probabil o să merg și în următoarele zile”, a spus artista.

