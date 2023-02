Cu zâmbetul pe buze și stăpână pe sine, Ana Maria Mărgean a pășit încrezătoare pe scena de la „Americas Got Talent All-Stars”, unde a făcut furori încă de la prima apariție, când s-a calificat direct în finala show-ului.

Și ea, și noua ei păpușă i-au salutat pe toți, talentata artistă făcând și prezentările. „Bună seara tuturor! Sunt aici în seara aceasta cu o persoană foarte importantă în viața mea, e vorba despre mentorul meu, care îmi este și profesor de canto. E mereu alături de mine pentru a-mi da sfaturi și pentru a mă încuraja”, a spus în engleză Ana Maria Mărgean, care a performat pe melodia „I Put A Spell On You”.

De la primele note muzicale, publicul a reacționat, a aplaudat-o la scenă deschisă. Uimirea pe chipul tuturor celor prezenți a apărut din nou când Ana Maria Mărgean a cântat perfect și fără să își miște buzele.

„Ai devenit din ce în ce mai bună! Chiar meriți să fii aici!”

La finalul momentului ei, jurații s-au ridicat și au aplaudat-o în picioare. „Perfect! A fost absolut perfect! Și ai cântat fără să îți miști buzele! Cred că ești cu adevărat incredibilă!”, a spus Heidi Klum, care a și întrebat-o pe micuța din România dacă îi vine să creadă că a ajuns până în finala „Americas Got Talent All-Stars”.

„Nu, nu îmi vine să cred. E uimitor! Acum concurez cu persoana pe care o admir cel mai mult! Eu vreau doar să vă fac mândri”, a spus Ana Maria Mărgean, vizibil emoționată.

Și Howie Mandel a reacționat, comparând-o pe Ana Maria cu Ariana Grande, celebra cântăreață. „Dacă Ariana Grande ar fi fost româncă și ar fi avut 13 ani și o păpușă. La asta cred că ne-am uitat. Pe de altă parte, într-o țară în care engleza nu e nici măcar limba ta maternă, tu ai fost capabilă să stârnești râsete aici, în America, e absolut uimitor. Ești exact unde trebuie!”, a spus juratul, completat fiind de Simon Cowell.

„Ce mi s-a părut cu adevărat uimitor e faptul că Ana a făcut să pară că aceasta e o zi normală, precum: «Sunt aici, mi-am adus păpușa». Ai devenit din ce în ce mai bună! Chiar meriți să fii aici!”, a declarat el în aplauzele tuturor celor din sală.

Ana Maria Mărgean se numără printre cei 11 finaliști ai concursului „America’s Got Talent All-Stars”, câștigătorul competiției fiind anunțat pe 27 februarie.

Cine e Ana Maria Mărgean

Ana Maria Mărgean are 13 ani și locuiește în Clinceni, o comună din Illfov situată la periferia Bucureștiului. Adolescenta s-a născut pe 12 iunie 2001 și este zodia Gemeni. Pe Instagram, Ana Maria Mărgean este urmărită de aproximativ 12.000 de persoane, iar pe pagina de Facebook are peste 63.000 de urmăritori.

Adolescenta a participat la numeroase concursuri și festivaluri de muzică, are peste 100 de trofee, diplome și medalii câștigate. Ana Maria Mărgean și-a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 5 ani și de atunci studiază canto și pian. În anul 2020, adolescenta a câștigat un trofeu în cadrul Festivalului Internațional De Canto „Cezar Ouatu”, organizat la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești.

Cum și-a descoperit Ana Maria Mărgean pasiunea pentru arta ventrilociei

În urmă cu 2 ani, Ana Maria Mărgean a descoperit arta ventrilociei pe YouTube. „În urmă cu doi ani, în pandemie, pot să spun că eram cam plictisită și nu aveam prea multe de făcut, așa că am descoperit un video cu Terry Fator și am fost impresionată. Era atât de priceput! Am fost foarte curioasă să vă cum funcționează. Când am împlinit 11 ani, părinții mei mi-au făcut cadou o păpușă.

Am numit-o Lizzie și este cea mai bună prietenă a mea. Ventrilocia în România nu este atât de cunoscută. Când am primit Golden Buzz la Românii au talent, mă gândeam dacă asta chiar se întâmplă. În finală am fost foarte emoționată. Nu-mi venea să cred”, a povestit adolescenta.

