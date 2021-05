Ana Maria Mărgean a câștigat „Românii au talent”, sezonul 11. A impresionat cu numărul ei de ventrilocie

Ana Maria Mărgean este câștigătoarea sezonului 11 „Românii au talent”, după o finală extraordinară în care toți concurenții au prezentat numere spectaculoase.

Tânăra care a primit Golden Buzz din partea Andrei s-a remarcat încă din audiții, apoi în semifinale a avut o altă reprezentație impresionantă.

Ana Maria a urcat pe scenă în marea finală alături de păpușile Lizzie și Nicole și au oferit un show pe măsură cu ajutorul unui colaj de melodii celebre. Atât jurații, cât și telespectatorii au apreciat momentul său, motiv pentru care a primit suficiente voturi pentru a fi desemnată marea câștigătoare a sezonului 11 „Românii au talent”.

„A fost o experiență de neuitat, am simțit o emoție aparte. Ne-am simțit foarte bine pe scenă împreună. Vreau să le mulțumesc telespectatorilor pentru că m-au votat și Andrei că a apăsat pe Golden Buzz”, a mărturisit Ana Maria Mărgean.

Cine este Ana Maria Mărgean

La preselecții și în semifinale, tânăra a impresionat cu numărul ei de ventrilocie.

În urmă cu 2 ani, Ana-Maria a descoperit pe YouTube arta ventrilociei. Pe păpușa Lizzie, „colega” ei de scenă, a primit-o cadou anul trecut, iar preselecțiile de la „Românii au talent” au fost prima apariție pe scenă împreună, scrie protv.ro.

„Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, a spus Ana-Maria la „Românii au talent”.

Trupa de dansatori Art of Robots a câștigat premiul de originalitate de la „Românii au talent” 2021

Artiștii au primit 10.000 de euro și s-au duelat pentru această sumă cu Maria Rădeanu, Daria Beleca și Duo Turkeev.

Nursultan Abilov, Salavat Alykulov, Rakhman Ergeshbekov și Renat Isirailov vin din orașe diferite ale Kîrgîstanului. Tinerii s-au cunoscut pe internet, având o pasiune comună: dansul.

