O adevărată petrecere a fost dată în cinstea Taniei Budi, care a împlinit pe 6 februarie vârsta de 54 de ani. Prietenii i-au fost alături în această zi specială pentru ea și au sărbătorit-o cum au știut mai bine.

La petrecere au participat Dan Bittman și Ana Roman, care s-au fotografiat împreună. Cu zâmbetul larg, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu s-a cuibărit în brațele artistului, relatează Click!. Bruneta a postat imaginea pe una dintre rețelele de socializare, apoi mulți s-au întrebat dacă între ei s-a înfiripat o idilă.

Petrecerea nu a avut loc într-un restaurant sau într-un club, ci într-un apartament. La ziua de naștere a Taniei Budi au participat toți apropiații acesteia și au petrecut cu băuturi fine și cu tort.

Monica Odagiu, cea despre care s-a spus că a fost iubita lui Dan Bittman, a fost și ea invitată. Ana Roman și artistul s-au fotografiat chiar sub ochii ei.

Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit în 2016

Cântărețul și mama băieților lui s-au despărțit în urmă cu 6 ani. Cei doi au fost extrem de discreți cu separarea lor. La sfârșitul anului 2020, Dan Bittman anunța că nu mai formează un cuplu cu Liliana Ștefan din 2016.

„Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei, este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns”, a spus Dan Bittman în urmă cu ceva timp.

