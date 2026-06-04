Știrea că Digi Communications, operator telecom listat la Bursa de Valori București (BVB) din 2017, urmează să dezvolte o platformă de securitate cibernetică integrată a apărut de ieri, dar nu se știa care este partenerul instituțional al companiei.

„Acord-cadru încheiat de filiala din România a Societății (…). Societatea informează piața că Digi România S.A., filiala din România a Societății, a semnat cu Serviciul Român de Informații (SRI) un acord-cadru pentru dezvoltarea unui centru de date și a unei platforme integrate de evaluare a modelelor de inteligență artificială de tip LLM specializate în domeniul securității cibernetice, derulat prin programul SAFE /Readiness 2030”, se arată în raportul Digi transmis miercuri seara Bursei de Valori București (BVB).

Foto: captură din raportul Digi transmis BVB

Contractul, atribuit în cadrul programului paneuropean SAFE, este evaluat la 196 de milioane de euro și va fi implementat integral în România.

„Acordul-cadru are o valoare de până la 196 milioane de euro, include atât componente hardware, cât și software și va fi implementat etapizat pe parcursul unei perioade de patru ani”, se mai arată în document.

Contractul atribuit Digi vizează dezvoltarea unui centru de date și a unei platforme integrate de evaluare a modelelor de inteligență artificială de tip LLM, specializate în securitate cibernetică.

Obiectul înțelegerii îl constituie dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM (acronimul din engleză pentru Large Language Model – un program avansat de inteligență artificială) pentru securitate cibernetică, având realizare integrală în România.

Valoarea contractului și obiectivele proiectului au fost dezvăluite anterior într-o listă publicată de Guvern, însă partenerul instituțional al Digi România nu fusese menționat până acum.

Proiectul face parte din strategia națională de apărare cibernetică și inovare tehnologică.

Digi Communications, operatorul telecom listat la Bursa de Valori București (BVB) din 2017, a raportat în 2025 active consolidate de 4,40 de miliarde de euro, iar capitalizarea sa bursieră, la prețul de închidere de 48,40 de lei/acțiune, a ajuns la aproximativ 14,09 miliarde de lei (2,68 de miliarde de euro).

În același an, veniturile totale ale Digi au fost de 2,21 de miliarde de euro, dintre care afacerile realizate în România au reprezentat 1,18 miliarde de euro.

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