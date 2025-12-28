Cei doi șefi de stat și-au strâns mâinile și au oferit declarații pentru presă chiar pe treptele reședinței Mar-a-Lago înainte de întâlnire, care are loc la câteva ore după ce liderul republican de la Casa Albă a vorbit la telefon cu liderul rus Vladimir Putin.

„I don’t have deadlines. You know what my deadline is? Getting the war ended.”



President Trump welcomes Ukrainian President Zelensky to Mar-a-Lago. pic.twitter.com/0CmAHeAoM1 — CSPAN (@cspan) December 28, 2025

Donald Trump a dat asigurări că Ucraina va avea parte de „garanții de securitate puternice”. „Și țările europene vor fi implicate”, a adăugat el.

În ceea ce privește o dată-limită pentru încheierea războiului, președintele american a spus că nu există așa ceva. „Știți care este data mea limită? Scopul meu este să pun capăt războiului”, a subliniat el, apreciind totuși că negocierile sunt „în faza lor finală” și că atât Volodimir Zelenski, cât și Vladimir Putin sunt „serioși” în ceea ce privește planul de pace.

Trump a confirmat o declarație a Kremlinului precum că va discuta din nou la telefon cu Putin după întrevederea cu Zelenski. Președintele american a anunțat mai devreme că a avut o conversație telefonică „bună” cu liderul de la Kremlin, iar consilierul de politică externă al lui Putin a cerut imediat Ucrainei să cedeze Donbasul.

🇺🇦🤝🇺🇸 Zelenskyj + Trump na Mar‑a‑Lago:

Svět drží Ukrajině palce.

Putin se tomu směje.

Mírový plán? Hádanka, kterou musí Ukrajina rozluštit. pic.twitter.com/GzxAL96DAJ — Future for Ukraine (@FutureFUkraine) December 28, 2025

Ultima discuție cunoscută dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc la jumătatea lunii octombrie, la cererea Kremlinului, cu o zi înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă. După această discuție, Trump nu a mai oferit Ucrainei temutele rachete Tomahawk și a anunțat o întâlnire cu Putin la Budapesta, care nu a mai avut loc până la urmă.

După întrevederea de la Mar-a-Lago, Donald Trump și Volodimir Zelenski vor avea o discuție telefonică cu un grup de lideri europeni.

Întâlnirea de duminică dintre Zelenski și Trump este prevăzută să se concentreze pe proiectul planului de pace pe care liderul ucrainean l-a făcut public săptămâna aceasta, pe garanțiile de securitate bilaterale pe care Washingtonul le-ar putea oferi, precum și pe un acord economic, notează AFP.

Sâmbătă, cu o zi înainte de întrevederea cu Trump, Zelenski a anunțat două „linii roșii”. „Desigur, există «linii roșii» pentru Ucraina. Acestea includ atât teritoriul, cât și centrala nucleară din Zaporojie. Știți poziția mea: nu vom recunoaște nimic legal în nicio circumstanță”, a afirmat președintele ucrainean.

Kremlinul a respins deja planul de pace negociat în ultimele săptămâni între Statele Unite și Ucraina și a amenințat cu continuarea războiului.