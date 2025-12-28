Potrivit autorităților, conflictul a început spontan și a degenerat într-o altercație fizică. Tânărul a fost găsit de părinți într-o stare de agitație și incoerență, având urme de lovituri la nivelul buzei, relatează publicația locală Tion.

Polițiștii au confirmat că cei doi implicați în conflict nu se cunoșteau. Se pare că discuția contradictorie a pornit de la ocuparea unui loc la masă.

Surse apropiate anchetei afirmă că victima ar fi cunoscută cu anumite probleme de sănătate.

Până în prezent, agresorul nu a fost identificat. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili identitatea acestuia și a înțelege motivele care au dus la acest incident.

Tot în Timișoara, un comisar șef de poliție a fost lovit cu pumnul în față de un interlop cunoscut în oraș, după ce a intervenit pentru a aplana un conflict. Altercația a avut loc în parcarea unui mall, fiind surprinsă de camerele de supraveghere.



