Anamaria Prodan ne-a vorbit întâi despre profesie, pentru a lăsa la final “cireașa de pe tort”: darul fabulos primit de la soț la ceas aniversar.

“Te mănânc dacă depășești limita!”

Anamaria Prodan s-a autocaracterizat pentru Libertatea

“Eu mă cert foarte tare când sunt atacată. Am o perversitate în mine sau o diplomație… Știu să aplanez. Eu împart lumea în două categorii: inteligenții și perverșii. În timp, știu să fac omul să vină după mine. Am momentele mele de slăbiciune, dar dacă sari calul prea tare, îți iau calul și mă sui peste tine. N-ai cum să depășești limita cu mine că te mănânc! Știu ce pot și cât pot. Sunt zece clase peste tot ce mișcă în fotbal! În primul rând, sunt femeie și am ceva în plus. Am o educație! Și dacă-i verifici pe toți, ei nu fac jumătate din ce am eu. Inteligență, șmecherie. Eu mă joc cu mintea lor”, dezvăluie Anamaria Prodan.

“Nu țin dușmănie în sufletul meu”

Aceasta continuă dezvăluirile despre conflictele avute: “Eu sunt omul care știe cât a greșit și unde. Am capacitatea să îmi cer iertare. Și mă simt foarte bine în momentele alea! Nu pot să țin o dușmănie în sufletul meu. Dar sunt unii pe care de ani buni nu-i mai bag în seamă. Ei sunt neica nimeni pe stradă, așa cum zicea mama”.

În schimb, conflictele cu Cornel Dinu au fost pe măsura mea. Am avut cu cine să mă cert, să schimb niște cuvinte pe care restul celor din fotbal nu le înțelegeau. Le trebuia dicționar să le priceapă. Dar din punct de vedere uman, Dinu e zero! Anamaria Prodan

“Urmărită cu mașinile ca în mafie!”

Anamaria Prodan ne-a povestit un episod din viața ei ca-n filme

Anamaria a povestit un episod incredibil pe care l-a trăit în trecut: “M-au urmărit unii noaptea cu mașina! Episoade de mafie, credeți-mă! Dar nu o să recunoască nimeni niciodată asta. Bineînțeles, la poliție nu mergeau camerele de pe DN1. Rebecca era acasă și-aveam tot felul de nenorociți care o amenințau și când ieșea la balcon. O înjurau, o amenințau. Am avut bodyguard pe vremea respectivă, omul lui Ion Iliescu, președintele României. Mi-am luat permis de port-armă, pentru că am trăit momente grele! Un bărbat care vine și mă face curvă, proastă și urâtă are minte de copil!”.

Geantă de 295.000 de dolari, cadou de la soț!

Ieri, cu o zi înainte de aniversarea celor 47 de ani, Anamaria a primit un cadou fabulos de la soțul ei, o geantă de la unul dintre cele mai exclusiviste branduri din lume, Hermes.

Anamaria e răsfățată des de soțul ei cu cadouri de lux / Foto: Vlad Chirea

Poșeta Hermes Himalayan Birkin, din piele de crocodil, a costat 295.000 de dolari și este extrem de rară, aceste modele vânzându-se, de obicei, la licitații, pe sume impresionante. A fost achiziționată pe comandă și i-a fost livrată vedetei direct la Dubai.

Anamaria Prodan, cu geanta care a costat cât un Rolls

În urmă cu trei luni, în septembrie, Reghe și-a surprins soția cu un alt cadou fabulos, însă atunci n-a fost vorba de unul de purtat pe braț sau pe umăr, ci de unul pe patru roți, numai bun de scos prin oraș: un Rolls-Royce Cullinan în valoare de 300.000 de euro.

Rolls-Royce Cullinan, mașina primită de Anamaria în septembrie

