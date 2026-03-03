În timp ce presa internațională relatează despre lansări de rachete și o posibilă extindere a conflictului dintre SUA, Iran și Israel în zona Golfului, Anamaria Prodan susține că realitatea din Dubai este mult diferită de imaginea alarmantă prezentată în mediul online.

Potrivit informațiilor apărute în presa externă, ar fi fost raportate noi atacuri care ar fi vizat instalații asociate forțelor americane și australiene din regiune, iar Iranul ar fi lovit o clădire din Dubai despre care se spune că ar avea legături cu forțele americane. În paralel, pe rețelele de socializare au circulat imagini și mesaje dramatice, care au amplificat starea de îngrijorare.

Anamaria Prodan, aflată în Dubai, afirmă însă că atmosfera de acolo este calmă și că viața de zi cu zi nu este afectată în modul în care sugerează unele postări online. Impresara consideră că percepția publică este distorsionată de exagerări și interpretări scoase din context.

„Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm. Românii vor să fie auziți și inventează povești de adormit copiii. Situația este absolut normală. Lumea este la plajă, pe yachturi, la restaurante. Copiii se joacă în parcuri. Este ceva ireal. Ce văd, citesc și aud! O dezinformare fabuloasă. Tipic românesc”, a spus impresara pentru gsp.ro.

Vedeta a comentat și imaginile devenite virale, explicând că multe dintre ele ar fi fost prezentate într-o manieră alarmistă, fără a reflecta cu exactitate situația din teren. În opinia sa, panica este alimentată mai degrabă de rețelele sociale decât de realitatea cotidiană. „A luat foc o mașină la hotel Fairmont și românii au postat fumul sau s-au disperat că este război și ei sunt sub asalt. Probabil au uitat să menționeze acești români ostași bravi și curajoși că ei sunt sub asaltul soției”, a mai comentat ea.

Critici la adresa „scenariilor dramatice”

Anamaria Prodan a reacționat dur față de românii care au postat mesaje alarmante din Dubai, inclusiv declarații în care spun că speră să ajungă „acasă sănătoși”. Impresara este de părere că unii dintre aceștia exagerează situația pentru a atrage atenția și pentru a deveni mai vizibili în online.

„S-au ascuns sub pat în hotel și fac vloguri, poze. Doamne ferește! Repet. Nu există război. Bombele sau ce visează românii sunt doar invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor! Acești supraviețuitori ai războiului din Dubai trebuie doar să se bucure că au stat gratis câteva zile prin Emirate”, spune Anamaria Prodan.

