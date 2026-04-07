Momente dificile pentru Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante figuri din fotbalul românesc. Starea de sănătate a antrenorului s-ar fi agravat, acesta fiind internat la terapie intensivă, iar medicii iau în calcul o nouă intervenție chirurgicală.

Vestea a stârnit un val de emoție în rândul fanilor și al celor din lumea sportului, care speră ca marele antrenor să depășească acest moment dificil. Mircea Lucescu este considerat o legendă a fotbalului românesc, iar contribuția sa la dezvoltarea acestui sport este incontestabilă.

Mesajul plin de emoție al Anamariei Prodan

Printre cei care i-au transmis gânduri bune se numără și Anamaria Prodan, care a publicat un mesaj profund emoționant. Impresara l-a descris pe Mircea Lucescu drept un antrenor legendar, un profesionist desăvârșit și un om de o calitate rară, subliniind impactul uriaș pe care acesta l-a avut asupra fotbalului românesc.

Anamaria Prodan și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce Mircea Lucescu a făcut de-a lungul carierei sale, menționând că eforturile lui au contribuit la ridicarea fotbalului românesc la cel mai înalt nivel. În același timp, vedeta a transmis că se roagă pentru însănătoșirea acestuia și speră să îl vadă revenind în forță.

„Mircea Lucescu – un adevărat simbol al excelenței în fotbal! Un antrenor legendar, un profesionist desăvârșit și, mai presus de toate, un om de o calitate rară. Prin muncă, disciplină și inteligență, a demonstrat că performanța se construiește în timp, cu pasiune și dedicare totală. Pentru mulți, nu este doar un antrenor, ci o inspirație vie și un model de urmat. Respect pentru tot ceea ce a realizat și pentru modul în care a reprezentat fotbalul la cel mai înalt nivel! În aceste momente grele, gândurile mele sunt alături de dumneavoastră! Vă doresc multă putere, sănătate și o recuperare grabnică. Un luptător ca dumneavoastră nu renunță niciodată. Cu sufletul alături de dumneavoastră“, a scris Anamaria Prodan, pe Instagram.

