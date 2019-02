„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a povestit recent Anamaria Prodan.

Zilele trecute, într-o filmare pe care a postat-o pe contul său de Facebook, Anamaria Prodan a vorbit despre incidentul pe care l-a avut cu polițistul respectiv în centrul Bucureștiului.

„Haideți să vă arăt acum repede ceva. Nu prea am mult timp la dispoziție. Să vă arăt un golan, că exact asta este, de polițist, care m-a înjurat și care stă aici la o barieră la minister și vorbește… vă spun imediat cum. Și vi-l și prezint. Ia uite-l! Îmi spuneți și mie cum vă numiți dumneavoastră? Cum vă numiți?… Dânsul este polițistul care păzește bariera și îl vedeți în direct acum. Și vorbește în halul în care vorbește. „Hai țăranco de la Ilfov'. Nu? În condițiile în care îl rog frumos dacă poate să mă lase să cobor din mașină pentru că era chestia asta pusă aici. Iar domnul, foarte plin de meseria pe care o are, face ceea ce face. ce părere aveți? Oare merită să-l ducă doamna Firea la Driumuri și poduri dacă dânsul așa vorbește?… Domnule, uite îți promit că o să merg direct la doamna Firea și să te cheme puțin să vedem dacă așa ai învățat să vorbești. deci, dragilor, cam despre asta este vorba, despre un domn, dacă poate fi numit domn, care înjură pe toată lumea și vorbește urât cu toată lumea doar pentru faptul că păzește o barieră…', a spus impresara.

Citește și:

CORESPONDENȚĂ DE LA MADRID/ Liviu Dragnea, huiduit de un europarlamentar după discursul de la congresul PES: Afară cu corupţii!/ VIDEO